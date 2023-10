Liverpool-Nottingham Forest è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni, pronostici.

Il Liverpool sta cercando di non ripetere gli errori della scorsa stagione, quando a causa di una deludente prima parte di campionato alla fine rimase clamorosamente fuori dalle prime quattro, limitando i danni con la qualificazione all’Europa League, conquistata al termine di una forsennata rimonta.

Quest’anno i Reds sembrano essere invece partiti con il piede giusto. Non sono più quella macchina perfetta di qualche anno fa ma Jurgen Klopp può contare su una squadra determinata e caratterialmente forte, capace di rimediare ai propri errori come dimostrando le numerose rimonte. Manchester City e Arsenal – senza dimenticare il sorprendente Tottenham, momentaneamente in cima alla classifica – hanno qualcosa in più rispetto al Liverpool, che in estate ha cambiato tanto, ma l’obiettivo a breve termine di Salah e compagni deve essere quello di restare più attaccati possibile a Cityzens e Gunners, le due principali candidate per il titolo. E finora ci stanno riuscendo: dopo nove giornate i Reds occupano il quarto posto in classifica, con un punto in meno degli uomini di Guardiola e Arteta. Ridotto anche il divario nei confronti degli Spurs di Postecoglou, avanti di tre lunghezze. Sabato scorso hanno interrotto un digiuno di vittorie che in campionato durava da fine settembre, aggiudicandosi il derby del Merseyside con l’Everton, sconfitto 2-0.

È servito un rigore del solito Salah ad un quarto d’ora dalla fine per perforare la difesa degli odiati cugini, in dieci da metà primo tempo a causa dell’espulsione di Young.

Potrebbe essere simile il copione del match con il Nottingham Forest, che ad Anfield tenterà di contenere il quarto miglior attacco della Premier League (20 gol). I Tricky Trees hanno raggiunto quota 10 punti e danno l’impressione di poter portare a casa una salvezza più tranquilla di quella dello scorso anno. La squadra di Steve Cooper viene da tre pareggi di fila (Brentford, Crystal Palace e Luton Town) ma non vince da quasi due mesi.

Come vedere Liverpool-Nottingham Forest in diretta tv e in streaming

Liverpool-Nottingham Forest, in programma domenica alle 15:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il Nottingham Forest non vince ad Anfield dal lontano 1978 e più in generale in trasferta fa molta più fatica. Improbabile che riesca ad evitare la sconfitta contro un Liverpool che, pur avendo giocato in settimana in Europa League, dovrebbe dare continuità al successo nel derby con l’Everton. Le reti complessive saranno con ogni probabilità almeno tre (lo scorso aprile i Reds la spuntarono con il risultato di 3-2).

Le probabili formazioni di Liverpool-Nottingham Forest

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz.

NOTTINGHAM FOREST (4-3-3): Turner; Aurier, Boly, Murillo, Toffolo; Sangaré, Mangala, Dominguez; Gibbs-White, Wood, Elanga.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1