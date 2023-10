Cagliari-Frosinone, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cagliari-Frosinone è una partita valida per la decima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Entrambe neopromosse, Cagliari e Frosinone stanno vivendo dei momenti diametralmente opposti. Quello dei sardi è stato un inizio da incubo, come racconta bene la classifica. La squadra di Claudio Ranieri giace da qualche settimana all’ultimo posto ed insieme a Salernitana e Udinese non ha ancora assaporato l’ebbrezza dei tre punti dal ritorno in A.

L’esperto tecnico romano, dopo la pesante sconfitta con la Roma, ha spiegato che il torneo del Cagliari sarebbe “cominciato” dalla partita con la Salernitana (2-2), uno scontro diretto per la salvezza tra due squadre in difficoltà che i rossoblù avevano in pugno fino al quinto minuto di recupero della ripresa, quando un discusso rigore di Dia ha permesso ai campani di raggiungere il pareggio in extremis. Non sono poche, tuttavia, le note positive da cui poter ripartire per interrompere il lungo digiuno di successi: a Salerno si è visto un Cagliari più intraprendente rispetto alle gare precedenti, che avrebbe meritato qualcosa in più. Ranieri dovrà continuare a lavorare sulla fase difensiva: la sua squadra, infatti, ha subito almeno due gol in ciascuna delle ultime cinque partite di campionato. Ha addirittura 9punti in più il Frosinone, merito di una partenza a dir poco sorprendente: l’unico neo, per i ciociari di Eusebio Di Francesco, è il rendimento in trasferta, dove finora hanno collezionato solo due punti. Nelle ultime due sfide disputate lontano dallo sya “Stirpe” sono arrivate altrettante sconfitte, prima con la Roma (2-0) e poi con il Bologna (2-1).

Cagliari-Frosinone: le ultime notizie sulle formazioni

Ranieri quasi certamente confermerà l’undici di Salerno, con l’attacco formato da Luvumbo – già tre gol per l’attaccante angolano – e Oristanio. Sulla trequarti spazio a Mancosu, che ha già recuperato, così come Nandez. Nessun problema neppure per Dossena.

Di Francesco ancora senza Harroui e Gelli, ma la buona notizia è che Caso ha abbandonato l’infermeria e partirà dalla panchina. Nel tridente troveranno posto Reinier, Cheddira e Baez, mentre a centrocampo Brescianini appare favorito su Bourabia.

Come vedere Cagliari-Frosinone in diretta tv e in streaming

Cagliari-Frosinone è in programma domenica alle 12:30 all'Unipol Domus di Cagliari e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Sarà possibile vedere la sfida tra Cagliari e Frosinone anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all'evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming sull'applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Cagliari è imbattuto con il Frosinone nei quattro incontri disputati in Serie A: una vittoria dei sardi e tre pareggi. Un risultato, quest’ultimo, che potrebbe verificarsi anche in quest’occasione, se consideriamo la voglia di reagire da parte della squadra di Ranieri e il rendimento deficitario in trasferta dei ciociari. Sì, un pari non sarebbe una sorpresa.

Le probabili formazioni di Cagliari-Frosinone

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Mancosu; Oristanio, Luvumbo.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Barrenechea, Soulé; Reinier, Cheddira, Baez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1