Inter-Roma, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Inter-Roma è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La sfida tra Inter e Roma, ormai da un paio di stagioni la “partita” per eccellenza di José Mourinho, allenatore che ha lasciato tracce indelebili sulla panchina nerazzurra e che sta provando a fare lo stesso anche su quella giallorossa, da quest’anno si arricchisce di nuovi ed interessanti spunti di interesse.

La scena, stavolta, se la prenderà un altro ex, Romelu Lukaku, che in estate ha rotto con il club meneghino per poi decidere di intraprendere una nuova avventura professionale nella Capitale proprio negli ultimi giorni di mercato. I tifosi dell’Inter non hanno ancora metabolizzato l’accaduto e si preparano ad accogliere il centravanti belga con una bordata di fischi: hanno acquistato già oltre 50mila fischietti per dare il “benvenuto” (o bentornato, per l’esattezza) al “traditore”. Lukaku, intanto, sta trascinando la Roma a suon di gol. Giovedì scorso ha nuovamente timbrato il cartellino in Europa League contro i cechi dello Slavia Praga, realizzando la rete del 2-0. Da quando è sbarcato sulla sponda giallorossa del Tevere vanta la media di una rete ogni 97 minuti. Un impatto impressionante.

Timidi segnali di ripresa da parte degli uomini di Mourinho – che non sarà in panchina perché squalificato – con la sua Roma che ha vinto le ultime 4 partite tra coppa e campionato, rimettendo in piedi una stagione che era iniziata malissimo. L’Inter, tuttavia, è il primo vero test dopo una serie di partite abbordabili. La squadra di Simone Inzaghi è appena tornata in vetta alla classifica grazie al rotondo successo con il Torino (0-3) ed ha scavalcato nuovamente il Milan, sconfitto a San Siro dalla Juventus. I nerazzurri hanno continuato a vincere anche in Champions League: la vittoria con il Salisburgo (2-1) gli ha permesso di ipotecare gli ottavi di finale.

Inzaghi dovrebbe cambiare qualche pedina rispetto alla gara di Champions League con gli austriaci: Thuram tornerà a giocare dal 1′, così come Acerbi e Dimarco. In difesa è ballottaggio tra Darmian e Pavard, mentre a centrocampo troveranno posto sia Frattesi che Barella. Out Arnautovic e Cuadrado.

Mourinho senza Dybala, Abraham, Pellegrini e Kumbulla, in attacco darà fiducia alla coppia formata da Lukaku e Belotti, con El Shaarawy pronto a dar manforte dalla panchina. A destra la scelta del tecnico portoghese ricadrà su Kristensen, in mezzo invece toccherà a Paredes, Cristante e Aouar.

Inter finora meglio in trasferta che in casa, la Roma invece soffre particolarmente lontano dall’Olimpico. È un test-verità per i giallorossi che ad ogni modo non sembrano in grado di fare il colpaccio a Milano contro un’Inter molto solida, che finora ha sbagliato solo due partite in campionato (Sassuolo e Bologna). Lecito attendersi infine una gara prolifica: nerazzurri e giallorossi vantano gli attacchi migliori del torneo con 24 e 20 gol realizzati.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Lukaku, Belotti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1