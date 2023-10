Berrettini, separazione UFFICIALE: l’ha annunciato sui social

Con un lungo messaggio postato sui propri profili social, il tennista italiano ha comunicato ufficialmente l’addio. Non ci sono più dubbi a riguardo.

La volontà di riscattare una stagione assolutamente complessa e funestata da tanti, troppi problemi. La consapevolezza di avere tutte le qualità per lasciarsi definitivamente alle spalle il periodo no. La lucidità di poter o dover fare anche scelte di rottura. Matteo Berrettini torna a parlare di sé. O meglio, affida ad un lungo messaggio Instagram un annuncio che sta calamitando l’attenzione mediatica.

L’ex numero 6 del mondo ha infatti comunicato ufficiale la sua decisione di separarsi dal suo allenatore storico, Vincenzo Santopadre. Rimarcando “la riconoscenza, l’affetta, il rispetto, l’ammirazione, la gratitudine, la gioia e tutto quello che c’è di bello” nel loro rapporto, Berrettini ha annunciato la conclusione del rapporto professionale con il suo coach storico. O meglio, soltanto un fisiologico quanto inevitabile “arrivederci professionale”. Il 27 enne tennista romano ha chiuso dunque – almeno per il momento – la sua collaborazione con Santopadre, suo allenatore da circa 13 anni. Ecco uno stralcio dell’annuncio social:

“(…) Non credo di poter riuscire a buttare giù qualcosa che possa veramente far capire quello che sento per te. La riconoscenza, l’affetto, il rispetto, l’ammirazione, la gratitudine, la gioia e tutto quello che c’è di bello nel nostro rapporto si possono raccontare solo con un abbraccio…Il nostro è un arrivederci professionale che probabilmente accresce ancor di più il rapporto personale. Ti ho sentito con me in ogni difficoltà affrontata negli ultimi 13 anni, e nonostante siano state tante, quando penso a noi sento solo gioia. Sono felice e grato alle persone che hanno reso possibile il nostro incontro, e fiero di noi per come abbiamo sfruttato questo regalo che ci è stato concesso (…) Grazie Vinz.”