Brest-Psg, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Brest-Psg è una partita della decima giornata della Ligue 1 e si gioca domenica alle 13:00: tv, probabili formazioni, pronostici

Sembra proprio aver messo la marcia giusta il Psg di Luis Enrique. Il tempo degli esperimenti e degli accorgimenti tattici in casa francese sembra essere finiti. Il tecnico spagnolo, che si è seduto per la prima volta quest’anno sulla panchina della formazione transalpina, ha iniziato a dare la sua impronta alla squadra, e lo abbiamo visto, inoltre, anche nel match contro il Milan in Champions League. Un tre a zero davvero senza storia.

Il Psg è terzo in classifica: alle spalle di Monaco e Nizza. E ha assolutamente bisogno di una vittoria per rimanere, almeno, agganciato a quelle di testa. Ma c’è anche un avversario, che è il Brest, che ha iniziato alla grandissima la propria stagione, che è quinto in classifica e che sogna, visto che è distante solamente tre lunghezze, l’aggancio in classifica. No, non è pensabile ovviamente che il Brest, proprio in questo momento, riesca nel colpaccio. E la vittoria del Psg, trascinato da un Mbappé che non vincerà il pallone d’oro quest’anno ma che è sicuramente destinato a farlo nei prossimi anni, che è in questo momento forse il migliore giocatore al Mondo.

Insomma, la vittoria esterna in questo caso sembra davvero cosa fatta. I parigini non dovrebbero proprio perdere l’occasione di trovare la quarta vittoria di fila tra campionato e coppa. Anche perché abbiamo visto che pure sotto il profilo atletico i giocatori di Luis Enrique sono davvero in forma.

Come vedere Brest-Psg in diretta tv e in streaming

Brest-Psg è in programma domenica alle 13:00. Il match valido per la sesta giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Una gara da almeno tre reti complessive, una gara che il Psg dovrebbe riuscire a vincere anche senza particolari problemi. Sì, pure il Brest potrebbe riuscire a trovare la via della rete, ma i tre punti sono destinati alla formazione di Luis Enrique.

Le probabili formazioni di Brest-Psg

BREST (4-2-3-1): Bizot; Lala, Chardonnet, Dari, Locko; Magnetti, Martin; Del Castillo, Lees-Melou, Le Douran; Satriano.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembele, Kolo Mouani, Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3