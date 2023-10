Brighton-Fulham, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Brighton-Fulham è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

Questa è una stagione particolare per il Brighton. Prima di quest’anno, infatti, i Seagulls si potevano concedere il “lusso” di pensare esclusivamente al campionato, o al massimo a qualche coppa nazionale, non avendo mai avuto il privilegio di giocare in Europa.

Con il doppio impegno invece cambiano molte cose. Ed è normale che la squadra di Roberto De Zerbi, non abituata a far fronte ad una simile circostanza, faccia fatica ad adattarsi e che perda qualche punto per strada. Sarebbe sbagliato parlare di crisi, visto che il Brighton è al momento settimo in classifica a tre punti dal quarto posto, ma nell’ultimo mese la squadra allenata dall’ex tecnico del Sassuolo sembra aver perso quella brillantezza che la contraddistingueva ad inizio stagione. In realtà i Seagulls continuano a segnare in maniera costante – vantano il terzo attacco più prolifico con 22 gol in 9 giornate – ma la difesa ha iniziato a “ballare” pericolosamente. Nessuna, tra le squadre che stazionano nella parte alta della classifica (primi 10 posti), ha incassato più reti del Brighton (18).

Un dato su cui incidono sicuramente le sei reti subite nella sciagurata gara di Birmingham contro l’Aston Villa di Unai Emery, che ha rifilato uno storico 6-1 agli uomini di De Zerbi.

Da quel match il Brighton ha conquistato un solo punto in due partite ma contro avversari del calibro di Liverpool (2-2) e Manchester City (2-1). In questo fine settimana il Brighton torna a giocare all’Amex Stadium, dove è di scena il Fulham. I Cottagers di Marco Silva stanno facendo meno bene rispetto allo scorso anno, quando per diversi mesi galleggiarono addirittura nella parte sinistra della graduatoria, chiudendo con un dignitosissimo decimo posto. I londinesi faticano a trovare continuità e soprattutto gol (ne hanno segnati solamente 8): dopo la bella vittoria contro lo Sheffield United sono tornati a perdere nel derby con il Tottenham (2-0), vittorioso lunedì scorso grazie ai gol di Son e Maddison.

Come vedere Brighton-Fulham in diretta tv e in streaming

Brighton-Fulham, in programma domenica alle 15:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Le recenti statistiche ci dicono che il Fulham è rimasto imbattuto negli ultimi sei confronti con il Brighton, un dato sicuramente da non sottovalutare. Quel che è certo è che l’asfittico attacco dei Cottagers potrebbe sbloccarsi contro la difesa tutt’altro che impermeabile dei Seagulls, che dovranno pure fare i conti con le fatiche europee.

Le probabili formazioni di Brighton-Fulham

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Milner, van Hecke, Dunk, Veltman; Baleba, Gross; Adingra, Joao Pedro, Mitoma; Ferguson.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Bassey, Ream, Robinson; Palhinha, Reed; Wilson, Pereira, Willian; Vinicius.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1