SudTirol-Sampdoria, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Dopo due sconfitte di fila il SudTirol di Bisoli nello scorso weekend è tornato alla vittoria forse nella partita più difficile, visto che è andato a prendersi tre punti sul campo della Cremonese. La solita prestazione fatta di enorme attenzione tattica per i bolzanini, che hanno così ridato senso alla propria classifica.

E ha trovato la prima vittoria in casa anche la Sampdoria di Andrea Pirlo, che forse è rinata, battendo il Cosenza e prendendosi tre punti fondamentali anche per il futuro del tecnico, davvero in bilico. Adesso per i liguri è il momento di trovare quella continuità nei risultati – e nelle prestazioni – che mai c’è stata in questo inizio di stagione. Insomma, serve continuare a giocare bene e trovare i risultati, per risalire la china e per cercare di rientrare nelle zone che contano. La Samp ha iniziato male, senza dubbio, ma ha una rosa che non merita di stare in quelle posizioni. Sì, l’obiettivo – arrivati a questo punto – è quello almeno di fare i playoff alla fine di stagione e di giocarsi qualcosa di importante come il salto di categoria negli spareggi.

Se dovessimo analizzare solamente le squadre che nel pomeriggio di sabato scenderanno in campo allora diremmo che la Samp parte favorita. Però ovviamente il calcio è fatto di tanti fattori. Quindi non possiamo andare proprio sicuri su questo.

Come vedere SudTirol-Sampdoria in diretta tv e in streaming

SudTirol-Sampdoria è in programma sabato 28 ottobre alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di SudTirol-Sampdoria

La sensazione è che la Samp, questa partita, non la dovrebbe perdere. E allora ecco che il pareggio in questo match sembra il risultato molto più affidabile. Un punto che permetterebbe soprattutto alla squadra ospite di sorridere. Pirlo infatti troverebbe il secondo risultato utile di fila. Cosa che raramente è successa in questa stagione.

Le probabili formazioni

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Davi, Masiello, Vinetot, Giorgini; Ciervo, Tait, Peeters, Rover; Rauti, Odogwu.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez,Giordano; Girelli, Yepes, Vieira; Verre, Borini; Esposito.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1