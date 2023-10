Spezia-Cosenza, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Spezia-Cosenza è una partita valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Lo Spezia di Alvini sta giocando le proprie partite in casa al Manuzzi di Cesena. Quindi si può tranquillamente dire che il fattore campo in questo caso non fa proprio la differenza. Ed è una cosa da tenere in considerazione quando si pensa alle gare interne dei liguri, che anche per questo, forse, sono in piena zona playout con una rosa che a dire il vero meriterebbe altre posizioni di classifica.

Ma si sa, quando la stagione inizia male poi è sempre difficile riuscire a riprenderla. E adesso arriva un Cosenza forte, assai diverso da quello visto nelle ultime stagioni, che è sesto in piena zona playoff e con la necessità, soprattutto, di mettersi alle spalle la brutta sconfitta rimediata sul campo della Sampdoria. Una prestazione incolore per gli uomini di Fabio Caserta che in settimana hanno fatto sicuramente mea culpa. Non ci si aspettava una prova del genere, con poca voglia e con poche idee. E da quelle parti, sembrerebbe abbiano capito la lezione. Quindi anche per quella che è la classifica non possiamo non dire che i calabresi partono leggermente favoriti.

Certo, andando a vedere gli ultimi due incroci tra queste due formazioni quando i rossoblù giocavano fuori casa c’è da stare poco sereni: lo Spezia nel 2020 ha vinto 5-1 mentre nel 2018 ha vinto 4-0. Insomma, questi dati parlano chiaro. Ma come detto le cose sono cambiate e, inoltre, si gioca in uno stadio diverso.

Come vedere Spezia-Cosenza in diretta tv e in streaming

Spezia-Cosenza è in programma sabato 28 ottobre alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Spezia-Cosenza

La gara sicuramente regalerà almeno una rete per squadra. Poi in campo potrebbe succedere di tutto e noi non vediamo del tutto fuori logo quella che potrebbe essere una vittoria del Cosenza. Però anche lo Spezia ha le carte in regola per poter riuscire, semmai, nell’impresa. Quindi una rete per squadra. Per il resto ampia e libera scelta.

Le probabili formazioni

SPEZIA (3-4-1-2): Dragowski; Amian, Hristov, Gelashvili; Elia, Bandinelli, S. Esposito, Reca; Antonucci, Zurkowski; F. Esposito.

COSENZA (4-4-2): Micai; Rispoli, Meroni, Venturi, D’Orazio; Marras, Calò, Praszelik, Canotto; Forte, Tutino.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1