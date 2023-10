FeralpiSalò-Reggiana, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

FeralpiSalò-Reggiana è una partita valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Cambio in panchina durante la settimana per la FeralpiSalò: dopo sette sconfitte su dieci partite di campionato la società ha deciso di dare il benservito a Vecchi: il nuovo allenatore è Zaffaroni, che debutta in un match che mette in palio dei punti pesantissimi per la salvezza contro la Reggiana di Alessandro Nesta.

Serviva uno scossone tra i padroni di casa dopo la legnata presa contro il Catanzaro nello scorso weekend. Una squadra senza mordente che praticamente si è arresa quasi subito senza mai riuscire a dare un segnale. Rischiava, la scorsa settimana, forse anche il tecnico della Reggiana: ma la vittoria contro il Venezia in casa ha ridato speranze e ha fatto uscire almeno per una manciata di giorni gli emiliani dalla zona retrocessione. E pure dalla zona playout per essere precisi. Quindi gli allenamenti sono stati assai più sereni e si è potuto preparare il match non con l’ansia che di solito è stata compagna di viaggio. Quindi, sotto l’aspetto prettamente mentale, senza dubbio stanno meglio gli ospiti, che sognano un altro sabato da sballo.

Mica semplice, però: la FeralpiSalò, penultima in classifica, ha assoluto bisogno di vincere per non rischiare di perdere troppo presto il treno che porta alla salvezza. Non sarà per niente facile. Quindi probabilmente in questo match verrà fuori soprattutto la paura di perdere che la voglia di vincere.

Come vedere FeralpiSalò-Reggiana in diretta tv e in streaming

FeralpiSalò-Reggiana è in programma sabato 28 ottobre alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di FeralpiSalò-Reggiana

Il pareggio potrebbe fare comodo anche alla Reggiana. E sarebbe un punto importante anche per il nuovo tecnico della FeralpiSalò, Zaffaroni. Insomma, una gara che sembra bella ché indirizzata verso la X finale.

Le probabili formazioni

FERALPISALO’ (3-5-2): Pizzignacco; Pilati, Bacchetti, Ceppitelli; Bergonzi, Kourfalidis, Balestrero, Carraro, Felici; Butic, La Mantia.

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Szyminski, Rozzio, Marcandalli, Pierangolo; Portanova, Kabashi, Bianco; Girma, Antiste; Gondo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1