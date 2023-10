Ascoli-Parma, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Ascoli-Parma è una partita valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Il Parma è riuscito subito a mettersi alle spalle il passo falso contro il Venezia in casa, vincendo contro il Como e rimarcando ancora una volta la sua forza. E mantenendo anche la testa della classifica. Sì, la truppa di Pecchia è quella che punta al salto di categoria. E adesso sul campo dell’Ascoli vuole vincere di nuovo.

Facile? Macché. La squadra di Viali viene da un filotto di cinque risultati utili di fila, e l’ultimo risultato – la vittoria sul campo del Lecco – è arrivato con una prestazione importante, di forza, di enorme propensione alla lotta. Quindi sarà tutt’altro che una passeggiata di salute per la capolista, che però ha dimostrato di possedere quella forza che serve per arrivare in fondo davanti a tutti in questo campionato. Sì, il Parma può vincere di nuovo anche ad Ascoli: le qualità tecniche ci sono tutte e il momento sotto il profilo mentale è ottimo.

Come vedere Ascoli-Parma in diretta tv e in streaming

Ascoli-Parma è in programma sabato 28 ottobre alle 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Ascoli-Parma

Pochi dubbi su questo match. Pochi dubbi realmente. Il Parma è una squadra forte, costruito per vincere il campionato e che sta rispettando quelli che sono i pronostici. Insomma, l’Ascoli è sì in forma, ma gli emiliani di Pecchia sono di una spanna superiori. E forse qualcosa in più. E siccome il momento negativo – con la sconfitta interna contro il Venezia – è stato immediatamente messo alle spalle, diciamo che la squadra ospite possa riuscire a prendersi i tre punti. Gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Adjapong, Bellusci, Quaranta, Falasco; Caligara, Di Tacchio, Falzerano; Mendes; Rodriguez; Nestorovski.

PARMA (4-1-4-1): Chichizola; Coulibaly, Delprato, Circati, Ansaldi; Estevez; Man, Hernani, Sohm, Benedyczak; Colak.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2