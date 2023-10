Sonego-Sinner, Atp Vienna: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Sonego-Sinner è un match valido per il secondo turno del torneo Atp 500 di Vienna: orario, notizie, pronostici, tv e streaming.

Lo dice la statistica e lo conferma la regola Tommasi: è abbastanza difficile, se non impossibile, che un tennista che ha appena vinto un torneo riesca ad andare, in quello immediatamente successivo, al di là del primo turno. E Ben Shelton, fortunatamente per Jannik Sinner, non ha fatto eccezione.

L’americano, vincitore dell’Atp 500 di Tokyo, si è arreso in soli due set al suo avversario altoatesino, nell’ambito del secondo capitolo di una saga che, al pari di quella che ha già da tempo come protagonisti l’azzurro e Carlos Alcaraz, potrebbe diventare un grande classico. L’americano aveva avuto la meglio nel primo faccia a faccia a Shanghai, ma non ha avuto la stessa fortuna nel loro secondo incontro. Il numero 1 d’Italia ha fatto un sol boccone del nativo di Atlanta e si è così assicurato l’accesso al turno successivo dell’Atp 500 di Vienna.

Ad attenderlo c’è adesso un suo connazionale, ossia Lorenzo Sonego, 52esimo nel ranking. I due azzurri, che tra qualche settimana saranno insieme in squadra a Malaga, in occasione delle Finals di Coppa Davis, si sono già affrontati tre volte. E in nessuno di questi match il piemontese è mai riuscito a disinnescare il nuovo numero 4 del mondo. Il derby che andrà in scena oggi sul cemento indoor della Wiener Stadthalle non era affatto nell’aria. Sonego è stato ripescato nel main draw da lucky loser – ha preso il posto di Mackenzie McDonald – e non avrebbe neanche dovuto partecipare al torneo austriaco. Ha esordito contro Francisco Cerundolo e lo ha battuto in tre set dopo due ore e mezza di gioco. È parso, in definitiva, piuttosto in forma.

Dove vedere Sonego-Sinner in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Il match valido per il secondo turno del torneo Atp 500 di Vienna tra Lorenzo Sonego e Jannik Sinner sarà trasmesso giovedì 26 ottobre. La sfida non inizierà prima delle 17:30 (ora italiana).

Sonego-Sinner: il pronostico

Per quanto Sonego possa essere in forma, è senza ombra di dubbio Sinner il favorito per la vittoria di questo derby azzurro nella città degli Asburgo. Sul cemento indoor, soprattutto quello viennese, l’altoatesino si è sempre sentito particolarmente a suo agio. In più, basta dare un’occhiata ai precedenti per notare come negli scontri con i connazionali sia statisticamente portato ad avere la meglio. Verosimilmente, potrebbe quindi vincere questo faccia a faccia in due set.