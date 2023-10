Cittadella-Cremonese, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Cittadella-Cremonese è una partita valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Due squadre che non riescono in nessun modo a trovare continuità. Alti e bassi sia in casa Cittadella, alti e bassi sia in casa Cremonese che, nel frattempo, ha cambiato allenatore. Ma con Stroppa le cose non sono granché migliorate, nonostante l’ex allenatore del Monza abbia una rosa decisamente pronta al salto di categoria.

Sia i veneti che i lombardi arrivano a questo match dopo una sconfitta: a Pisa gli uomini di Gorini, in casa contro il SudTirol quelli dell’allenatore che ha preso il posto di Ballardini. Insomma, si cerca il riscatto nell’anticipo dell’undicesima giornata del campionato cadetto. E il riscatto sicuramente passa dagli uomini che si possono mandare in campo: senza dubbio la squadra che possiede quegli elementi che possono fare la differenza in qualsiasi momento della partita sono quelli che giocano in trasferta. Sì, Stroppa ha in rosa gente come Coda e Okereke in attacco. Soprattutto il primo è uno che in cadetteria riesce sempre a trovare la via della rete. Lo ha dimostrato sin dal primo giorno in casa Cremonese con alcune prestazioni che hanno regalato i tre punti. Il tecnico si affiderà a lui anche in questo match, sperando ovviamente che possa essere decisivo.

In tutto questo, anche sotto l’aspetto tattico, la Cremonese potrebbe trovare in mezzo al campo quella superiorità numerica che serve per vincere le partite. Gorino come al solito opterà per il 4-3-1-2, e Stroppa invece si dovrebbe affidare ad un 3-5-2 che potrebbe regalargli quell’uomo in più in mediana. E trovare quindi quello spazio che serve per colpire.

Come vedere Cittadella-Cremonese in diretta tv e in streaming

Cittadella-Cremonese è in programma venerdì 27 ottobre alle 20,30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cittadella-Cremonese

Occhio al possibile colpo esterno della Cremonese. Sì, gli ospiti come detto hanno la possibilità di schierare elementi importanti che possono fare la differenza. E poi puntano al salto di categoria. E per farlo serve vincere partite del genere.

Le probabili formazioni

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Salvi, Pavan, Angeli, Giraudo; Vita, Branca, Carriero; Cassano; Maistrello, Pittarello.

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Vazquez, Castagnetti, Collocolo, Zanimacchia; Coda, Okereke.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2