Brighton-Ajax, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

Brighton-Ajax è una partita della terza giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Non è positivo, per il momento, il bilancio del Brighton di Roberto De Zerbi nella sua prima avventura continentale. I Seagulls in Europa League finora hanno zoppicato e dopo due giornate si ritrovano all’ultimo posto del cosiddetto “girone di ferro” in cui sono state sorteggiate anche Aek Atene, Marsiglia e Ajax. Di una sconfitta e un pareggio è il bottino della squadra allenata dall’ex tecnico del Sassuolo, in flessione anche in Premier League.

E la qualificazione, nonostante manchino ancora quattro gare da giocare, è a rischio. Nella prima partita il Brighton si è fatto sorprendere dai greci dell’Aek, che hanno avuto la meglio 3-2 all’Amex Stadium. Ma le cose si erano messe male anche a Marsiglia, visto che la squadra di Gattuso si era portata in vantaggio di due gol nel primo tempo: De Zerbi ha evitato la seconda sconfitta in coppa grazie alla reazione dei suoi uomini nella ripresa, capaci di riportare il risultato in parità prima accorciando le distanze con Gross e poi con un rigore trasformato da Joao Pedro a due minuti dalla fine. Il Brighton non gioisce per una vittoria ormai da un mese esatto: due sconfitte (Aston Villa, Manchester City) e un pareggio (Liverpool) nelle ultime tre gare di campionato. Sul banco degli imputati c’è una difesa che non è mai rimasta inviolata da quando è iniziata la stagione e che nelle ultime quattro gare ha incassato la bellezza di 12 gol complessivi.

L’Ajax è in crisi nera

Crisi senza fine invece per l’Ajax, addirittura penultimo in Eredivisie dopo sette turni: una situazione imbarazzante per un club blasonato come quello di Amsterdam.

Nel fine settimana i Lancieri hanno dovuto fare i conti con l’ennesima sconfitta stagionale, perdendo 4-3 in casa dell’Utrecht. Il club ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico Maurice Steijn, sostituendo (per ora) con l’allenatore ad interim Hedwiges Maduro. L’Ajax non vince una partita dallo scorso agosto, quando ebbe la meglio sul Ludogorets nel preliminare di Europa League. In coppa i biancorossi hanno quantomeno evitato la sconfitta contro Marsiglia e Aek, due gare terminate in pareggio (3-3 e 1-1).

Come vedere Brighton-Ajax in diretta tv e in streaming

La sfida tra Brighton e Ajax è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà all’Amex Stadium di Brighton, in Inghilterra. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Brighton-Ajax anche su DAZN. La nota piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Questa sembra essere la partita giusta per tornare alla vittoria per un Brighton sottotono, che sta probabilmente soffrendo il doppio impegno settimanale. Seagulls favoriti su un Ajax disastroso in una gara che dovrebbe assicurare molti gol, considerando i problemi di entrambe in fase di non possesso: quelli complessivi potrebbero essere almeno quattro.

Le probabili formazioni di Brighton-Ajax

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, Dunk, Igor, Webster; Gilmour, Gross; Adingra, Ansu Fati, Mitoma; Ferguson.

AJAX (4-3-3): Gorter; Gaaei, Sutalo, Hato, Sosa; Taylor, Tahirovic, Vos; Forbs, Brobbey, Bergwijn.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2