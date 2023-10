Barcellona-Athletic Bilbao, Liga: tv, formazioni, pronostici

Barcellona-Athletic Bilbao è una partita della decima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Prima della sosta il Barcellona ha perso terreno dal Real Madrid. La squadra di Xavi non è andata oltre il pareggio (2-2) sul campo del Granada. Un pareggio acciuffato solamente a 5′ dalla fine, dopo essere stato sotto di due reti, grazie alla zampata di Sergi Roberto. Una dimostrazione, comunque, di enorme carattere.

I catalani sono una squadra imbattuta in questa stagione, una delle poche in giro per l’Europa che può vantare questo score. E ovviamente alla ripresa di domenica sera contro l’Athletic Bilbao di Valverde l’obiettivo è quello di vincere. Senza dubbio. Soprattutto in casa. E cercare di riprendere il cammino interrotto dal pareggio interno. Xavi ha scoperto Yamal, inoltre, in questa stagione. Un giovanissimo che ha già trovato il gol in questa stagione e del quale non solo si parla ma si vede un grande bene. Un giocatore che può diventare determinante. E che potrebbe trovare anche una maglia da titolare contro i baschi. Che non possono fare paura.

Il Bilbao, in ogni caso, vive un buon momento di forma: sono tre le vittorie nelle ultime cinque uscite anche se, negli ultimi tre incroci contro il Barcellona sono arrivate altrettante sconfitte. E anche stavolta, all’Olimpico, che ospita le gare interne dei catalani in questa stagione per via dei lavori al Camp Nou, dovrebbe essere così. Troppa differenza di obiettivi. Troppa differenza in campo tra due formazioni che lottano per qualcosa di molto diverso.

Dove vedere Barcellona-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

Barcellona-Athletic Bilbao è una gara valida per la decima giornata della Liga ed è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Tornerà a vincere il Barcellona contro l’Athletic Bilbao in un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Barcellona-Athletic Bilbao

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Cancelo, Kounde, Christensen, Balde; Gavi, Gundogan, Lopez; Yamal, Ferran Torres, Joia Felix.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; de Marcos, Vivian, Alvarez, Berchiche; Herrera, Garcia; Williams, Sanchez, I.Williams; Guruzeta.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0