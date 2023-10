Torino-Inter, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Torino-Inter è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Non era un match da vincere a tutti i costi come quello dell’aprile ’22, che costò il tricolore ai nerazzurri di Simone Inzaghi. Ma il Bologna, due settimane fa, si è rivelato di nuovo indigesto per l’Inter, inciampata su un’altra squadra emiliana dopo la sconfitta interna, la prima della stagione, rimediata a San Siro con il Sassuolo.

Due partite molto simili tra loro, perché anche in quel caso Lautaro Martinez e compagni si fecero rimontare dopo essere riusciti a sbloccare la partita. Con gli uomini di Thiago Motta l’Inter ha dilapidato addirittura due gol di vantaggio, portando a casa solo un punto (2-2). C’è chi ha parlato di problemi di gestione delle gare da parte di Inzaghi, a cui viene rimproverato il fatto di essere fin troppo “cauto” con il turnover. Fatto sta che i passi falsi sono già due nelle ultime quattro giornate, con l’Inter che – goleada con la Salernitana a parte – sta mostrando le prime crepe dopo un avvio da urlo, culminato con l’ormai celebre 5-1 nel derby con il Milan. Ecco, nonostante quella straripante vittoria, i rossoneri sono davanti in classifica, a +3 sui cugini grazie ad una maggiore continuità di risultati. Inzaghi vuole zittire i critici già dal match con il Torino, reduce dall’ennesimo flop nel derby della Mole con la Juventus, vinto 2-0 dai bianconeri. I granata di Ivan Juric continuano a deludere dal punto di vista offensivo: negli ultimi quattro turni l’unico gol è stato quello di Zapata contro la Roma. E la vittoria manca da un mese esatto.

Torino-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Soliti problemi in difesa per Juric: Buongiorno difficilmente sarà disponibile, nel terzetto potrebbe trovare spazio Sazonov o addirittura Tameze. Sulla trequarti, accanto a Vlasic, il tecnico croato schiererà Karamoh, preferito a Radonjic.

Dall’altro lato, Inzaghi deve far fronte alle assenze di Cuadrado e Arnautovic. Dietro spazio a Pavard, che ha segnato una doppietta con la Francia, a centrocampo invece tornerà Mkhitayran. Le fasce saranno predominio di Dumfries e Dimarco, preferiti a Darmian e a Carlos Augusto. In attacco non si tocca il tandem Lautaro-Thuram.

Come vedere Torino-Inter in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Oltre al bianconero, il Torino è “allergico” anche al nerazzurro: i granata hanno perso sette delle ultime otto sfide con l’Inter in campionato, subendo 16 gol complessivi (una media di due a partita). Nei quattro match giocati finora all’Olimpico-Grande Torino sono stati segnati a malapena tre gol, motivo per cui ci aspettiamo un’altra gara poco prolifica, in cui a spuntarla sarà la squadra di Simone Inzaghi, sempre vincente in trasferta.

Le probabili formazioni di Torino-Inter

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Karamoh, Vlasic; Zapata.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

