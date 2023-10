Sassuolo-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sassuolo-Lazio è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Obiettivi diversi ma stessa classifica dopo otto giornate per Sassuolo e Lazio, appaiate a quota 10 punti. Un bottino scarno per i biancocelesti di Maurizio Sarri, attardati in classifica a causa di un avvio a dir poco problematico. Di tre vittorie, un pareggio e ben quattro sconfitte è lo score, finora, fatto registrare dalla squadra capitolina, che nelle prime otto gare di Serie A non incassava così tanti k.o. da quarant’anni esatti.

Tra i problemi principali che attanagliano in questo momento la Lazio ci sono i nuovi innesti (Kamada, Guendouzi) che fanno ancora fatica ad inserirsi negli schemi dell’esigente tecnico toscano, una fase difensiva decisamente meno solida rispetto allo scorso anno – i biancocelesti hanno già subito 12 gol, gli stessi della Roma – ed un attacco che per adesso va a sprazzi e che deve fare i conti con un Immobile limitato dai guai fisici e, forse per la prima volta da quando è nella Capitale, messo in discussione. Lo stesso attaccante si è sfogato durante la pausa, ammettendo di aver considerato in estate la proposta di un club saudita. In ogni caso, le ultime due vittorie con Celtic in Champions League e Atalanta in campionato ci hanno restituito una Lazio più che mai “viva” e decisa a mettersi alle spalle il momento negativo. Ha un po’ rallentato invece il Sassuolo: dopo aver sgambettato Juventus e Inter nel giro di pochi giorni, gli emiliani di Alessio Dionisi hanno raccolto un solo punto tra Monza e Lecce nonostante il quinto gol in in campionato di capitan Berardi.

Sassuolo-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Qualche problema in difesa per Dionisi, con Viti e Toljan che non sono al meglio: potrebbe essere rispolverato Ferrari, pronto a far coppia con Erlic. Il tecnico neroverde spera di recuperare Matheus Henrique, mentre l’allarme sembra essere rientrato per Bajrami.

Il rebus di Sarri invece è proprio Immobile: non è da escludere che il capitano possa partire dalla panchina, in tal caso si prepara Castellanos, sbloccatosi contro l’Atalanta. Dubbi anche su Zaccagni, impossibilitato a prendere parte agli impegni della nazionale. A centrocampo è ballottaggio tra Kamada e Guendouzi.

Come vedere Sassuolo-Lazio in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Lazio è in programma sabato alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Sassuolo e Lazio anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Sì, va bene la fama di “ammazzagrandi”. Tuttavia, la Lazio negli ultimi anni è stata una sorta di tabù per il Sassuolo, che perde ininterrottamente da tre partite con i biancocelesti. Gli uomini di Sarri hanno trovato un minimo di continuità nelle ultime gare prima della sosta ma restano convalescenti e gli emiliani, si sa, sono imprevedibili. Tralasciando il risultato finale, immaginiamo una gara da gol: il Sassuolo ne ha subito almeno uno nelle ultime 16 partite di Serie A.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Pedro, Castellanos, Zaccagni.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2