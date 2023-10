Salernitana-Cagliari, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Salernitana-Cagliari è una partita valida per la nona giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

C’era bisogno di un segnale forte in casa Salernitana dopo l’ennesima sconfitta, la terza di fila e la quinta da quando è iniziato il campionato, contro il Monza. Il 3-0 senz’appello rimediato due settimane fa in Brianza contro una potenziale diretta concorrente ha convinto il presidente Iervolino ad esonerare Paulo Sousa, con cui già in estate c’era stata qualche frizione in seguito al “corteggiamento” da parte del Napoli.

Il testimone passa ora a Pippo Inzaghi, che torna ad allenatore in Serie A due anni dopo l’esperienza di Benevento, conclusa con la retrocessione. L’ex bomber del Milan è reduce dall’avventura agrodolce a Reggio Calabria in cadetteria, terminata nel modo più drammatico e cioè con il fallimento della società, costretta a ripartire dai dilettanti. Inzaghi si è detto carico e determinato a raggiungere l’obiettivo, la permanenza in massima serie. Eredita una squadra che non ha ancora vinto una partita (3 pareggi e 5sconfitte) e che attualmente giace al penultimo posto. Per risalire la china serviranno i gol di Boulaye Dia, cannoniere della passata stagione, giocatore da recuperare sia fisicamente che psicologicamente dopo le voci di mercato estive e le presunte scaramucce con il club. Intanto c’è subito uno scontro diretto con il Cagliari di Claudio Ranieri, fanalino di coda e come la Salernitana ancora a secco di vittorie. L’esperto tecnico romano ha detto che il campionato della sua squadra “inizierà” proprio da Salerno, dopo le batoste subite con Atalanta, Milan, Fiorentina e Roma, in cui i rossoblù non hanno mai subito meno di due gol.

Salernitana-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Inzaghi ha già anticipato qualche novità tattica, come ad esempio il passaggio alla difesa a quattro. In mezzo dovrebbe rientrare Coulibaly, mentre alle spalle di Dia si posizioneranno Candreva e Cabral. Restano diversi i dubbi per il tecnico, che potrebbe dare fiducia ai vari Bohinen, Legowski e Daniliuc. Sulla fascia sinistra agirà Mazzocchi.

Nel Cagliari Hatzidiakos è tornato infortunato dal ritiro della Grecia: in difesa toccherà ad Obert. Se Luvumbo non dovesse recuperare in attacco giocheranno Petagna e Oristanio.

Come vedere Salernitana-Cagliari in diretta tv e in streaming

La sfida tra Salernitana e Cagliari, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Arechi” di Salerno, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Si ritrovano due squadre che nella stagione 2021-22 si resero protagoniste di un’aspra lotta per la salvezza, in cui alla fine ebbero la peggio i sardi. Oggi entrambe vivono una situazione per certi versi molto simile: sia la Salernitana che il Cagliari non erano mai partite così male in Serie A. L’impatto di Pippo Inzaghi sul gruppo è tutto da vedere ma crediamo che i granata, contando pure sul supporto del pubblico, riescano quantomeno ad evitare la sconfitta: non sarebbe una sorpresa se il match terminasse in pareggio.

Le probabili formazioni di Salernitana-Cagliari

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola, Mazzocchi; Bohinen, Coulibaly, Legowski; Candreva, Cabral; Dia.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Wieteska, Dossena, Obert; Nandez, Sulemana, Makoumbou, Prati, Jankto; Oristanio, Petagna.

Salernitana-Cagliari: chi vince? Salernitana

Pareggio

Cagliari View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1