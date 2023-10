Bologna-Frosinone, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Bologna-Frosinone è una partita valida per la nona giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Sono sotto gli occhi di tutti i miglioramenti del Bologna sotto la gestione Thiago Motta e lo confermano anche i numeri. I felsinei sono giunti alla seconda sosta stagionale con un bottino di 11 punti, gli stessi della Roma per intenderci, e solamente due in meno rispetto all’Atalanta sesta. L’Europa, insomma, è lì, a pochi passi.

Fare meglio di così era difficile, anche alla luce di un calendario poco clemente in questa prima parte di campionato: non possiamo non tenere conto, infatti, del fatto che i rossoblù abbiano già affrontato Milan, Napoli Juve e Inter. E che siano usciti sconfitti solamente con i rossoneri, all’esordio in campionato. Sì, è vero, hanno battuto solo Cagliari ed Empoli, squadre che navigano attualmente nei bassifondi. Ma al tempo stesso hanno fermato quasi tutte le big: dopo aver messo paura alla Juventus allo Stadium, il Bologna si è ripetuto due settimane fa a San Siro, rimontando due gol all’Inter (2-2), prima con un rigore di Orsolini e poi con l’olandese Zirkzee, sempre più determinante. In sostanza gli uomini di Motta non perdono dallo scorso agosto e proveranno ad allungare la serie positiva con l’arrembante Frosinone di Eusebio Di Francesco. I ciociari hanno addirittura un punto in più degli emiliani e stazionano, a sorpresa, a ridosso delle posizioni europee: l’ultima loro vittima è stato il Verona, piegato 2-1 allo “Stirpe” con un altro gol decisivo di Soulé, giovane talento argentino arrivato la scorsa estate in prestito dalla Juventus.

Bologna-Frosinone: le ultime notizie sulle formazioni

È sempre emergenza difensiva in casa Bologna: durante la sosta Motta non ha recuperato nessuno, da Soumaoro a Posch, passando per Kristiansen e Lucumì. I due centrali, contro il Frosinone, saranno di nuovo Beukema e Calafiori. Davanti, alle spalle dell’unica punta Zirkzee, agiranno Orsolini, Ferguson e Ndoye.

Di Francesco invece potrebbe confermare la stessa formazione che ha battuto il Verona: in attacco, a supporto dell’italo-marocchino Cheddira, spazio a Reinier e Soulé.

Come vedere Bologna-Frosinone in diretta tv e in streaming

Bologna-Frosinone, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Due squadre in grande fiducia, che perdono poco – solo due sconfitte per parte nelle prime otto giornate – e stanno sbalordendo soprattutto per il coraggio con cui affrontano ogni avversario (anche le big) a viso aperto, senza timori reverenziali. Il principale difetto del Bologna, se vogliamo trovarne uno, è un attacco troppo poco prolifico (8 gol segnati) a cui però fa da contraltare una difesa che ha incassato solo 6 gol, la meno battuta dopo quella dell’Inter. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Bologna-Frosinone

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Okoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Garritano; Soulé, Cheddira, Reinier.

Bologna-Frosinone: chi vince? Bologna

Pareggio

Frosinone View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1