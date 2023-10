Verona-Napoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Verona-Napoli è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La netta sconfitta patita in casa contro la Fiorentina prima della sosta ha fatto nuovamente vacillare la panchina di Rudi Garcia. Il clima resta teso nello spogliatoio della squadra campione d’Italia, mentre la piazza chiede a gran voce una svolta. Il presidente Aurelio De Laurentiis subito dopo la debacle coi viola (1-3) ha contattato Antonio Conte: l’incontro c’è stato ma i due non sono riusciti a trovare un accordo.

Fiducia a tempo, dunque, per il tecnico francese. Quasi una sorta di “commissariamento”, visto che il patron del Napoli ha pure seguito da bordo campo gli allenamenti della squadra. Gli azzurri, intanto, continuano a sembrare la brutta copia di quelli dello scorso anno: dopo 8 giornate sono soloquinti, già distanti sette punti dal Milan capolista. E come se non bastasse per il prossimo mese e mezzo dovranno rinunciare pure al loro cannoniere Osimhen, che si è infortunato con la sua Nigeria. Piove sul bagnato, insomma, per un Napoli che in questo momento assomiglia ad una polveriera. Quella con il Verona, va da sé, è una gara da vincere a tutti i costi: gli scaligeri hanno rallentato dopo un inizio brillante (vittorie con Empoli e Roma) ma da fine agosto si sono impantanati. Due pareggi e quattro sconfitte, l’ultima delle quali contro il Frosinone dell’ex Eusebio Di Francesco (2-1).

Verona-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Baroni ha recuperato Hien e Dawidowicz in difesa ma solamente il primo dovrebbe partire titolare contro il Napoli. Terracciano e Lazovic sembrano in vantaggio su Faraoni e Doig per quanto riguarda le corsie esterne. Sulla trequarti ballottaggio tra Saponara e Suslov.

Osimhen è alle prese con una lesione al bicipite femorale: lo rivedremo a fine novembre. Garcia al suo posto sceglierà Simeone, con Raspadori pronto a subentrare a gara in corso. Novità anche a centrocampo, con Cajuste che sostituirà l’infortunato Anguissa, che resterà fuori per almeno 20 giorni.

Come vedere Verona-Napoli in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Il Verona ha vinto solo una delle ultime 12 sfide con il Napoli in Serie A, quella del gennaio 2021. Il problema della squadra di Marco Baroni, in questo momento, è un attacco che segna con il contagocce: solo un gol realizzato nelle ultime cinque giornate. Gli azzurri, malgrado siano alle prese con numerosi problemi e con un allenatore ancora in odor di esonero, dovrebbero comunque riuscire a spuntarla al “Bentegodi”, tenendo con ogni probabilità anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Verona-Napoli

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Amione; Terracciano, Folorunsho, Duda, Lazovic; Ngonge, Suslov; Bonazzoli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1