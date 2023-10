Pisa-Cittadella, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Pisa-Cittadella è valida per la decima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Prima della sosta, nella gara giocata contro lo Spezia e che ha portato un punto, non si può di certo dire che si è visto un brutto Pisa: la squadra di Aquilani ha giocato discretamente, creando anche qualche importante occasione da gol, ma non riuscendo a vincere un match che, però, alla fine, ha sicuramente regalato quel risultato più giusto.

Manca qualcosa davanti alla squadra toscana, visto che Torregrossa non riesce a trascinare i compagni: ha ancora bisogno di un poco di tempo dopo l’infortunio, e questi problemi offensivi non permettono di pensare a qualcosa di importante. Solamente sei i gol a messi a segno dal Pisa in questo avvio di stagione, troppo pochi, senza dubbio. Ma nonostante questo la classifica non è poi così brutta. Il Cittadella di Gorini invece arriva a questo match dopo il pareggio sul campo della Ternana quando era riuscita a ribaltare la situazione per poi essere ripresa nel finale. L’amaro in bocca c’è stato per la formazione veneta che adesso è in piena zona playoff e che spera di rimanerci più tempo possibile. Non sarà di certo facile. E non è di certo facile riuscire a fare punti in questo match.

Certo, c’è da dire che il Pisa in casa, soprattutto, ha perso delle partite che non doveva perdere. E tra le mura amiche in questa stagione non ha mai vinto. Chissà, potrebbe essere sabato il giorno giusto per sbloccarsi.

Come vedere Pisa-Cittadella in diretta tv e in streaming

Pisa-Cittadella è in programma sabato 21 ottobre alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Pisa-Cittadella

Una cosa è certa: difficile pensare che il Pisa possa perdere anche questo match. La sensazione è che la squadra di Alberto Aquilani, invece, possa riuscire a centrare la prima vittoria interna in questo campionato. Una gara da almeno una rete per squadra, inoltre, con una vittoria dei toscani che ci può proprio stare.

Le probabili formazioni

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Leverbe; Esteves, Barberis, Marin, Beruatto; Moreo, Piccinini; Torregrossa.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Angeli, Carissoni; Carriero, Branca, Vita; Cassano; Pittarello, Maistrello.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1