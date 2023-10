Ternana-Brescia, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Ternana-Brescia è valida per la decima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Una sosta che probabilmente per Lucarelli, allenatore della Ternana, non è arrivata nel miglior momento possibile. La sua squadra infatti prima dello stop per le nazionali era riuscita a piazzare due risultati utili di fila, cosa che non era mai successa ancora in questa stagione. Peccato.

Ma questo non vuole dire che la Ternana non possa riuscire a fare punti contro un Brescia che vive un momento di stallo. Forse esagerato usato questo termine, ma la truppa di Gastaldello non riesce in questo momento a vincere. Ma non perde, ed è un dato da segnalare con molta attenzione: i lombardi infatti arrivano a questo match forti di quattro pareggi di fila. E, prima di questi, due vittorie. Insomma, nonostante il Brescia sia partito in ritardo per via delle questione estive, non ha mai perso in questa stagione ed è pronto lì, a lottare, per un posto nei playoff che, dopo la retrocessione dello scorso anno che poi sul campo non è stata comminata, sarebbe un risultato clamoroso.

Difficile, però, come detto, che la truppa del presidente Cellino possa riuscire nel colpaccio esterno. Assai più probabile che, questo match, possa finire in pareggio.

Come vedere Ternana-Brescia in diretta tv e in streaming

Ternana-Brescia è in programma sabato 21 ottobre alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Ternana-Brescia

Sì, quella di Terni sembra proprio una gara da X, che poi sarebbe il quinto di fila, come spiegato, per il Brescia di Gastaldello. Che va piano lento, in attesa del colpo di coda. Intanto non perdere mai, però, è un bel segnale. Un punto che potrebbe stare bene anche alla Ternana. Anche se pure Lucarelli avrebbe bisogno dei tre punti.

Le probabili formazioni

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakite, Capuano, Celli; Caasola, Luperini, Labojko, Corrado; Falletti; Raimondo, Dionisi.

BRESCIA (3-5-2): Lezzerini; Papetti, Mangraviti, Cistana; Dickmann, Bisoli, Paghra, Ndoj, Huard; Bianchi, Moncini.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1