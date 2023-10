Lecco-Ascoli, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Lecco-Ascoli è valida per la decima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Un solo punto in sei partite. Un bottino misero e ovviamente anche l’ultimo posto in classifica. Il Lecco ha deciso di cambiare allenatore in questa sosta, affidandosi a Emiliano Bonazzoli. Che non avrà un debutto facile contro l’Ascoli.

I lombardi, alla loro prima storica apparizione nl campionato cadetto, hanno iniziato in ritardo anche per via di quelli che sono stati i problemi durante l’estate dovuti a ricorsi e controricorsi. Ma questo ovviamente non può più essere un alibi per nessuno, e per questo si è proceduto al cambio in panchina, un cambio che vedremo se porterà in maniera immediata i propri frutti. L’Ascoli, come detto prima, non è una squadra semplice da affrontare nonostante i bianconeri non siano partiti benissimo in questo campionato. Ma in Serie B, onestamente, nessun impegno è davvero agevole quindi, c’è da dirlo, a Bonazzoli sarebbe potuta andare peggio.

Ora, pensare ad un colpo dei padroni di casa ci pare una cosa poco probabile. Ma un’atra sconfitta non è davvero pronosticabile. Quindi? Quindi c’è una sola risposta a questo match. E sotto vi diciamo, anche se lo avrete capito, come potrebbe andare.

Come vedere Lecco-Ascoli in diretta tv e in streaming

Lecco-Ascoli è in programma sabato 21 ottobre alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Lecco-Ascoli

Intanto si profila una gara da almeno una rete per squadra. Sì, sia il Lecco che l’Ascoli durante i 90minuti dovrebbero riuscire a trovare la via della rete. E poi? E poi il pareggio in questo caso sembra davvero poter essere il risultato più probabile. Un punto per muovere la classifica anche se, ad entrambe, servirebbe ben altro.

Le probabili formazioni

LECCO (3-5-2): Saracco; Battistini, Celjak, Caporale; Guglielmotti, Ionita, Degli Innocenti, Sersanti, Lepore; Novakovich, Buso.

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Adjapong, Bellusci, Quaranta, Falasco; Caligara, Di Tacchio, Falzerano; Mendes, Manzari; Nestorovski.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1