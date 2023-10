Cremonese-SudTirol, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Cremonese-SudTirol è valida per la decima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Giovanni Stroppa, che in corso d’opera ha preso il posto di Ballardini, ha sicuramente dato un piglio diverso alla Cremonese che adesso, dopo 9 giornate, è in piena zona playoff. Ma occhio, perché i lombardi hanno una rosa di assoluto valore e siccome ancora il campionato è davvero lunghissimo possono decisamente puntare a qualcosa di diverso rispetto ad un piazzamento per la post season. Non ci si può girare troppo interno, la Cremonese punta al salto di categoria diretto.

Il SudTirol di Bisoli, rispetto a quella dell’anno scorso, sembra una squadra diversa. Eppure nel corso dell’estate il blocco migliore è rimasto: ma quello della passata stagione è stato davvero un exploit clamoroso, uno di quelli che solitamente sono difficili da ripetere. Dieci punti nelle prime otto giornate – una gara in meno anche – non sono un bottino così importante. Ma nemmeno così misero. I playoff sono ad un passo anche in questo caso e il tecnico non ha nessuna intenzione di abbassare il tiro. Diciamo che la squadra di Bolzano darà sicuramente filo da torcere a tutti. Anche per via di quella quadratura tattica mostrata in più occasioni. Ma questa volta, ad avere la meglio, dovrebbe essere senza dubbio la formazione padrona di casa.

Come vedere Cremonese-SudTirol in diretta tv e in streaming

Cremonese-SudTirol è in programma sabato 21 ottobre alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cremonese-SudTirol

Cremonese favorita. Anche perché davanti ha un certo Massimo Coda che in Serie B è un lusso che non tutti si possono permettere. Un attaccante in grado di risolvere con una giocata qualsiasi match, così come successo in qualche occasione in questo avvio di stagione. Gara che quindi dovrebbe avere un padrone: Stroppa potrebbe rilanciare in questo modo la sua rincorsa verso la promozione diretta.

Le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Vasquez, Zanimacchia; Okereke, Coda.

SUDTIROL (4-4-1-1): Poluzzi; Giorgini, Cuomo, Masiello, Davi; Ciervo, Tait, Broh, Rover; Lunetta; Odogwu.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1