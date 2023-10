Bari-Modena, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Bari-Modena è valida per la decima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Un avvio di stagione deludente che ha portato al cambio in panchina. Inevitabile. Mignani, passato dall’essere quasi l’eroe di un popolo intero visto che stava portando la squadra in Serie A, all’essere esonerato dopo nove giornate. Il Bari si è affidato a Marino per questa stagione, cercando di risalire la china. Una squadra costruita per stare in alto.

Ancora nessuna vittoria in casa per i pugliesi in questa stagione. Quattro gare e altrettanti pareggi. Un cammino di certo che non poteva passare inosservato agli occhi della dirigenza che hanno sfruttato la sosta per dare il benservito al proprio tecnico. E adesso al San Nicola arriva il Modena di Bianco, una squadra che in trasferta ha invece già piazzato diversi colpi e che sogna i tre punti per rimanere dentro il treno dei playoff. C’è da dire una cosa, comunque: il Bari ha una rosa importante, costruita ovviamente per fare un campionato di vertice. E di solito il cambio in panchina permette anche di avere quello scossone che in alcune circostanze è proficuo. Ecco perché pure per questo motivo sono i padroni di casa che partono leggermente favoriti. E che potrebbero così festeggiare la prima vittoria interna.

In questo momento gli emiliani sono davanti in classifica, anche per quello che il Bari non è riuscito a fare. Però per i padroni di casa è sicuramente arrivato al momento di una svolta. Ecco perché i pugliesi possono davvero riuscire a prendersi i tre punti.

Come vedere Bari-Modena in diretta tv e in streaming

Bari-Modena è in programma sabato 21 ottobre alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Bari-Modena

Gara da almeno tre reti complessive. Il Bari però alla fine dovrebbe riuscire a vincere questa partita. Per i pugliesi, che hanno cambiato tecnico, sarebbe la prima affermazione al San Nicola in questa stagione. Un appuntamento che oggettivamente non può essere più rimandato. Quindi fiducia a Marino, neo tecnico della società di De Laurentiis.

Le probabili formazioni

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Frabotta; Acampora, Maiello, Koutsoupias; Aramu, Nasti, Sibilli.

MODENA (4-2-3-1): Gagno; Oukhadda, Pergreffi, Zaro, Cotali; Palumbo, Gerli, Magnino; Tremolada; Bonfanti, Manconi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1