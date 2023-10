Lotto, caccia all’uomo: ha vinto 30 milioni ma ancora non lo sa

Lotto, un fortunato giocatore ha centrato il jackpot ma non si è ancora fatto vivo: lo stanno cercando per mari e per monti.

Qualcuno ha comprato un Gratta e vinci e lo ha abbandonato in fondo a un cassetto, dimenticandosene per sempre. Qualcun altro ha giocato al Lotto e al Superenalotto ma non ha pensato, nel giorno delle estrazioni, di controllare le sue ricevute per verificare se avesse vinto o meno.

La storia del gioco d’azzardo è piena zeppa così di racconti simili che hanno come protagonisti persone che hanno tentato la fortuna ma non hanno mai scoperto, poveri loro, di aver vinto. Sembra incredibile, eppure è così. Molti di loro non hanno riscosso i propri lauti premi entro i termini prescritti, ragion per cui hanno dato un calcio – letteralmente – alla dea bendata. Speriamo solo, quindi, che il giocatore del quale vogliamo parlarvi oggi si accorga in tempo di essere lui l’uomo – o la donna, naturalmente – che tutti stanno cercando in ogni dove. Perché sarebbe un vero peccato se andasse avanti con la sua vita senza sapere di essere diventato ricco, ricchissimo.

La persona in questione avrebbe centrato il jackpot del Lotto australiano. Nessun altro ha indovinato i numeri vincenti in occasione dell’estrazione dello scorso martedì 17 ottobre, ragion per cui avrebbe diritto a riscuotere l’intera somma messa in palio. E non si tratta esattamente di pochi spiccioli: stiamo parlando, udite udite, di 30 milioni di dollari. L’equivalente, per intenderci, di quasi 18 milioni di euro. Una cifra da brivido, insomma, indipendentemente dalla valuta in cui la si converte.

Centra il jackpot al Lotto: ecco dove è successo

Peccato solo, appunto, che al momento non abbia ancora la benché minima idea di essere ricco quanto, o forse anche più, di una star di Hollywood. Non si è fatto vivo, ed è per questo motivo che in Australia è partita una vera e propria caccia all’uomo che ha centrato il jackpot dell’Oz Lotto.

Di lui/lei non si sa molto, se non che ha giocato i numeri che sono poi stati estratti presso un punto vendita della NSW Lotteries nel Ku-ring-gai Council, a nord di Sydney, più precisamente nel New South Wales. O magari, chi lo sa, forse lo ha già scoperto ma è ancora sotto shock e ha deciso di aspettare qualche giorno, prima di riscuotere la sua vincita a sei zeri.

Ma, se così non fosse, il quartier generale della Lotteria sta facendo di tutto perché il fortunato giocatore in questione non dimentichi di controllare la sua ricevuta. “Raccomandiamo a tutti di controllare i propri biglietti – questo il testo del messaggio diffuso a mezzo stampa – perché potresti essere tu il multimilionario che stiamo cercando”. Hai forse fatto un salto a Sydney, nei giorni scorsi?