Al Nassr-Damac, Saudi Pro League: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Al Nassr-Damac è una partita della decima giornata della Saudi Pro League e si gioca sabato alle ore 17:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

Dopo nove giornate l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo si trova costretto ad inseguire, proprio come lo scorso anno. Il club di Riad è momentaneamente terzo in classifica a quota 19 punti, gli stessi dell’Al-Ittihad di Kanté e Benzema. Tutto, però, è ancora possibile: nessuna, infatti, finora ha preso il largo, neppure l’Al-Hilal capolista, che di punti ne ha quattro in più dell’Al-Nassr, che in questo fine settimana ospiterà il Damac.

Il tecnico Luis Castro non contemplerà però altri risultati oltre alla vittoria dopo il primo mezzo passo falso con l’Abha (2-2) nell’ultimo match prima della sosta per le nazionali. L’Al-Nassr aveva la partita in pugno, ma nella ripresa ha fallito numerose occasioni da gol finendo per incassare la rete del pareggio – siglata dall’ex Lione Toko Ekambi – in pieno recupero. In un finale concitato, in cui è successo di tutto, l’arbitro ha sventolato un cartellino rosso al terzino destro Al-Ghannam, che sarà dunque assente contro il Damac. Il pari con l’Abha ha interrotto una serie di 10 vittorie consecutive tra le varie competizioni ma è stato l’undicesimo risultato positivo per un Al-Nassr che non perde dalla seconda giornata, quando si arrese al sorprendente Al-Taawoun (oggi secondo in classifica).

Ronaldo e compagni – a proposito, il portoghese è arrivato rigenerato dagli impegni con la sua nazionale, segnando a raffica nelle qualificazioni – non possono tuttavia sottovalutare una squadra che un mese fa è stata capace di frenare la corsa dell’Al-Hilal e che nelle ultime due partite ha interrotto il lungo digiuno di vittorie, battendo nettamente Al-Khaleej e Al Hazem. La punta di diamante del Damac, allenato dal rumeno Cosmin Contra – giocò nel Milan nei primi anno ’00 – è l’ex attaccante del Lecce Assan Ceesay.

Come vedere Al Nassr-Damac in diretta tv e in streaming

La gara tra Al-Nassr e Damac, in programma sabato alle 17:00, sarà trasmessa in chiaro da La7d (canale 29 del digitale terrestre) e su Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre), le due emittenti che hanno acquisito i diritti sulla Saudi Pro League. Sarà possibile assistere alla partita anche attraverso la diretta streaming proposta sul sito La7.it.

Il pronostico

L’Al-Nassr è una macchina da gol (26 finora, miglior attacco insieme all’Al-Hilal) e dovrebbe riprendere la sua corsa già a partire dalla sfida con il Damac, che potrebbe tuttavia dargli filo da torcere. Probabile che vadano a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Al Nassr-Damac

AL-NASSR (4-2-3-1): Alaqidi; Al-Boushal, Alawjami, Laporte, Alex Telles; Brozovic, Al-Khaibari; Otavio, Talisca, Mané; Cristiano Ronaldo.

DAMAC (4-3-3): Zeghba; Hawsawi, Chafai, Bedrane, Al Anazi; Hamed, Antolic, Stanciu; Zain, Ceesay, N’Koudou.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1