Catanzaro-FeralpiSalò, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Catanzaro-FeralpiSalò è valida per la decima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Il sabato del campionato cadetto verrà chiuso dal match al Ceravolo tra il Catanzaro e la FeralpiSalò, due squadre neopromosse, che però sono partite in maniera assolutamente diversa in questa stagione.

I calabresi di Vivarini sono la vera sorpresa di questo avvio: quarto posto in classifica con 18 punti conquistati e a sole due lunghezze dal Parma che al momento è davanti a tutti. Insomma, nessuno si sarebbe mai immaginato questa grande partenza dei giallorossi che hanno tenuto l’ossatura dell’anno scorso – che ha stravinto il campionato di Serie C – e che hanno piazzato alcuni innesti di spessore in zone nevralgiche del campo. In poche parole Vivarini ha potuto praticamente continuare il lavoro dello scorso anno, e questo non ha fatto altro che aiutare tutti.

La squadra di Vecchi invece, in nove partite di punti ne ha fatti solamente cinque, anche se nell’ultimo match prima della pausa si è andata a prendere un pareggio sul difficile campo del Brescia. Un segnale di risveglio, senza dubbio, ma questo potrebbe non bastare contro il Catanzaro, che non ha nessuna intenzione di far finire il momento ottimo che sta vivendo. E che quindi parte, decisamente, favorito per la vittoria finale.

Come vedere Catanzaro-FeralpiSalò in diretta tv e in streaming

Catanzaro-FeralpiSalò è in programma sabato 21 ottobre alle 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Catanzaro-FeralpiSalò

Sì, il Catanzaro sembra proprio essere in grado di vincere questa partita e regalarsi un’altra settimana in alto, senza vertigini. In un match che potrebbe pure regalare almeno tre reti complessive, la squadra di Vivarini si dovrebbe portare a casa tre punti pesantissimi per la propria stagione.

Le probabili formazioni

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas, Ghion, Verna, Vandeputte; Iemmello, Biasci.

FERALPISALO (3-5-2): Pizzignacco; Letizia, Bacchetti, Ceppitelli; Felici, Kourfalidis, Fiordilino, Balestrero, Martella; Butic, La Mantia.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1