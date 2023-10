Newcastle-Crystal Palace, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Newcastle-Crystal Palace è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

“Il Newcastle è al suo fianco”. Con queste parole, Beppe Riso, procuratore di Sandro Tonali, ha fatto intendere che il club bianconero non ha alcuna intenzione di lasciare solo l’ex centrocampista del Milan, finito nell’occhio del ciclone per la vicenda delle scommesse.

Per ora anche la Premier League ha deciso di andarci con i piedi di piombo, cercando di capire come si evolverà la situazione. Insomma, stando alle notizie che arrivano d’oltremanica, è assai probabile che Tonali – nonostante lo shock sia stato molto forte – sabato pomeriggio scenda regolarmente in campo contro il Crystal Palace. Il suo Newcastle, peraltro, attraversa un momento positivo, ma soprattutto ha trovato quella continuità che era mancata nelle prime giornate di campionato. I Magpies non perdono dallo scorso 2 settembre ed in questa striscia hanno accumulato cinque vittorie e due pareggi. Stanno ben figurando anche in Champions League, dove per adesso comandano a sorpresa la classifica del girone più tosto, in cui ci sono anche Psg, Milan e Dortmund.

Prima della sosta avevano sfiorato un altro successo, stavolta al London Stadium contro il West Ham, che ha trovato la rete del definitivo 2-2 con l’ex Ajax Kudus al minuto 89.

Newcastle che ora è ottavo in classifica, a soli 4 punti dal quarto posto. Ha un solo punto in meno il Crystal Palace di Roy Hodgson, rimasto imbattuto nelle ultime tre partite: le Eagles hanno pareggiato 0-0 le due gare casalinghe con Fulham e Nottingham Forest ma tre settimane fa hanno fatto il colpaccio ad Old Trafford (0-1), acuendo la crisi del Manchester United di Erik ten Hag. Eddie Howe, allenatore del Newcastle, potrebbe dover fare a meno di Willock e Joelinton, ma in compenso può recuperare l’attaccante Isak. Nel Palace invece sono in forte dubbio Jefferson Lerma e Doucouré.

Come vedere Newcastle-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

Newcastle-Crystal Palace, in programma sabato alle 16:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Negli ultimi quattro confronti tra queste due squadre è stato segnato un solo gol. Ed anche stavolta immaginiamo una partita poco prolifica: il Crystal Palace, del resto, segna con il contagocce ma subisce anche pochissimi reti. Il Newcastle dovrebbe imporsi di misura.

Le probabili formazioni di Newcastle-Crystal Palace

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Tonali, Bruno Guimaraes; Almiron, Wilson, Gordon.

CRYSTALA PALACE (4-3-3): Johnstone; Clyne, Andersen, Guéhi, Mitchell; Hughes, Doucouré, Lerma; Ayew, Mateta, Edouard.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0