Newcastle-Burnley, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Newcastle-Burnley è una partita della settima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

Dopo gli otto gol rifilati al neopromosso Sheffield United domenica scorsa, una delle vittorie in assoluto più larghe della storia dei Magpies (8-0), in settimana l’ambizioso Newcastle di Eddie Howe ha fatto la voce grossa anche nel terzo turno di Coppa di Lega, prendendosi addirittura lo scalpo del Manchester City campione di tutto.

I bianconeri sono stati bravi a resistere nel primo tempo, in cui hanno rischiato più volte di passare in svantaggio, ma nella ripresa, complice il calo dei Cityzens, sono riusciti a bucare la difesa di Guardiola grazie ad una rete dello svedese Isak. Per il Newcastle, nel turno successivo, c’è l’altra squadra di Manchester, lo United, in quella che sarà la riedizione della finale dello scorso anno, vinta 2-0 dai Red Devils. In ogni caso, il fatto che abbiano inanellato quattro risultati positivi di fila – compreso, ovviamente, il pareggio fortunoso a San Siro contro il Milan – significa che il momento negativo è alle spalle. Il campionato dei Magpies, infatti, non era iniziato affatto bene, visto che dopo la roboante vittoria per 5-1 all’esordio con l’Aston Villa, erano arrivate tre inaspettate sconfitte consecutive. Prima di rituffarsi nella magica atmosfera della Champions League – nella prossima settimana al St. James’ Park è di scena il Psg – Howe e i suoi uomini affronteranno un’altra neopromossa.

Si tratta del Burnley, dominatore dell’ultimo campionato di Championship. I Clarets tuttavia stanno facendo molta fatica ad adattarsi alla nuova categoria.

Dopo cinque giornate (devono recuperare il match con il Luton) hanno solo un punto e non hanno ancora potuto festeggiare il primo successo. Le uniche soddisfazioni sono arrivate in League Cup: ad agosto la squadra allenata da Vincent Kompany aveva eliminato il Nottingham Forest, martedì invece ha avuto vita facile contro il piccolo Salford, club di League Two, travolto 4-0 in trasferta. La sensazione è che l’allenatore belga dovrà rivedere qualcosa in fase di non possesso: i gol subiti cominciano ad essere troppi (13).

Come vedere Newcastle-Burnley in diretta tv e in streaming

Newcastle-Burnley, in programma sabato alle 16:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Sebbene debba fare i conti con qualche assenza di troppo, il Newcastle è apparso in ripresa e dovrebbe conquistare altri tre punti prima della sfida con il Psg. È probabile che i Magpies riescano a tenere anche la porta inviolata: sarebbe la quinta volta di fila.

Le probabili formazioni di Newcastle-Burnley

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Bruno Guimaraes, Anderson; Almiron, Wilson, Gordon.

BURNLEY (4-2-3-1): Trafford; Roberts, Al-Dakhil, Beyer, Taylor; Cullen, Brownhill; Koleosho, Ramsey, Zaroury; Amdouni.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0