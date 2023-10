Mainz-Bayern Monaco, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Mainz-Bayern Monaco è una partita dell’ottava giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

Il Bayern Monaco ritrova il Mainz, squadra che nella passata stagione diede ai bavaresi una grossa mano per arrivare a vincere l’ennesimo titolo consecutivo. Furono proprio gli uomini di Bo Svensson nell’ultima giornata a fermare il Borussia Dortmund nonostante non avessero più nulla da perdere e servire, indirettamente, su un piatto d’argento l’undicesimo Meisterschale di fila alla squadra allenata da Thomas Tuchel.

Il Mainz invece oggi annaspa nei bassifondi della classifica: dopo le prime sette giornate di campionato ha collezionato solo 2 punti e non vince una partita dallo scorso aprile, guarda caso l’ultimo successo lo ottennero contro i bavaresi, battuti in rimonta alla Mewa Arena (3-1). Tempi che appaiono lontanissimi: i Nullfünfer faticano ad ingranare e soprattutto continuano a subire troppi gol. Sono 19 le reti incassate dal Mainz, la cui difesa è la più perforata insieme a quelle di Bochum e Darmstadt. Ha dato tuttavia qualche segnale di ripresa nell’ultimo match con il Borussia Monchengladbach, terminato 2-2: Gruda e Barkok avevano illuso i biancorossi, raggiunti a due minuti dalla fine da Scally.

Non il momento migliore, insomma, per affrontare la squadra più forte ed attrezzata della Bundesliga, che non ha più perso dopo la sconfitta di agosto in Supercoppa di Germania.

Sono solo due, finora, i mezzi passi falsi del Bayern Monaco, che non è andato oltre un pari con Bayer Leverkusen e Lipsia. Pur non dando quella sensazione di onnipotenza come al suo solito, i bavaresi sono a 2 punti dal primo posto e si godono un Kane versione deluxe, che ha già segnato 9 gol tra campionato e Champions League. L’ex attaccante del Tottenham sta facendo faville insieme a Leroy Sané, autore di ben sei reti. A Magonza Tuchel dovrà però far fronte ad un’emergenza difensiva. Upamecano si è fatto male e l’ex juventino de Ligt non è al meglio: il tecnico valuterà la soluzione Goretzka centrale.

Come vedere Mainz-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

La sfida tra Mainz e Bayern Monaco è in programma sabato alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Bayern Monaco dovrebbe riuscire a sfatare un’altra “maledizione”: ha sempre perso nelle ultime tre partite in casa del Mainz. Con un Kane apparso in grande spolvero anche in nazionale i bavaresi non avranno problemi a perforare la difesa più battuta del torneo. Ci aspettiamo almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Mainz-Bayern Monaco

MAINZ (3-4-2-1): Zentner; Van den Berg, Bell, Fernandes; Da Costa, Barreiro, Kohr, Caci; Gruda, Lee; Ajorque.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Laimer, de Ligt, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3