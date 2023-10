Chelsea-Arsenal, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Chelsea-Arsenal è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

La partita di cartello della nona giornata, anche se attenendoci all’attuale classifica è arduo parlare di scontro diretto. L’Arsenal, infatti, da un po’ di tempo a questa parte viaggia su binari diversi rispetto ad un Chelsea che sembra vivere un inarrestabile declino.

I Blues di Mauricio Pochettino però sono in ascesa: dalla vittoria in League Cup contro il Brighton (1-0) non si sono più fermati, inanellando per la prima volta in stagione tre successi di fila. Le ultime “vittime” dei londinesi sono state il Fulham, battuto 2-0 a Craven Cottage, e il neopromosso Burnley, annichilito 4-1 nell’ultima gara prima della sosta per le nazionali. Sei punti che sono ossigeno puro sia per il tecnico argentino, la cui panchina aveva cominciato a scottare, sia per la classifica: il Chelsea rimane nella parte destra ma ora è undicesimo, con un solo punto in meno del Manchester United e a -5 dalla zona Europa. Più in generale, la squadra sembra aver acquisito maggiore fiducia ma soprattutto Thiago Silva e compagni sono più risolutivi sottoporta a differenza di qualche settimana fa.

Esame di maturità per i Blues

Il derby di Londra con l’Arsenal – non il più sentito ma certamente il più prestigioso, stando al palmares dei due club – ci dirà di più su questo Chelsea convalescente.

I Gunners sono reduci dalla vittoria all’ultimo respiro nello scontro diretto con il Manchester City, un’altra piccola “vendetta” per quanto accaduto nella passata stagione, con i Cityzens che hanno avuto la meglio nella lotta per il titolo dopo un lungo dominio della squadra di Mikel Arteta. L’Arsenal ha approfittato del momento no della squadra di Pep Guardiola per sorpassarla in classifica e tenere il passo del cugini del Tottenham, con i quali attualmente condividono il primato a quota 20 punti. Sei vittorie e due pareggi per i Gunners, imbattuti proprio insieme agli Spurs.

Come vedere Chelsea-Arsenal in diretta tv e in streaming

Chelsea-Arsenal è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

A primo impatto diremmo Arsenal, ma i miglioramenti del Chelsea, in particolar modo per quanto riguarda la fase di possesso, non sono da sottovalutare. In ogni caso i Gunners hanno maggiori certezze rispetto alla squadra di Pochettino e soprattutto non hanno mai perso negli ultimi 15 derby londinesi (l’ultima sconfitta risale a maggio 2022) e quasi certamente eviteranno la sconfitta a Stamford Bridge. Entrambe dovrebbero andare a segno almeno una volta, mentre il Chelsea potrebbe fare incetta di gialli: è la squadra che ne ha rimediati di più dopo il Tottenham.

Le probabili formazioni di Chelsea-Arsenal

CHELSEA (4-3-3): Sanchez; Malo Gusto, Disasi, Thiago Silva, Colwill; Enzo Fernandez, Caicedo, Gallagher; Palmer, Jackson, Sterling.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Partey; Saka, Nketiah, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1