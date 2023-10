Arsenal-Manchester City, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Arsenal-Manchester City è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici.

Un precedente, in stagione, c’è già. Arsenal e Manchester City si sono affrontate in piena estate, nel match che ha, di fatto, inaugurato l’annata calcistica in Inghilterra. Il Community Shield, la Supercoppa inglese, lo scorso agosto se lo sono aggiudicati i Gunners in una sfida terminata ai calci di rigore, prendendosi una piccola rivincita dopo il titolo perso al fotofinish nella Premier League 2022-23.

La squadra di Mikel Arteta e quella di Pep Guardiola – il primo fino a qualche anno fa era un collaboratore del secondo – sono state infatti le due grandi antagoniste della passata stagione, inscenando un appassionante duello per la vittoria del campionato. L’Arsenal è caduto sul più bello, quando già stava pregustando il successo, rimontato dalla corazzata allenata dal tecnico catalano che di lì a poco avrebbe vinto praticamente tutto. Oggi, dopo sette giornate, la Premier League non sembra avere un “padrone”. Il Manchester City nelle ultime partite ha balbettato, accusando forse un po’ di stanchezza. Dalla scorsa settimana non è più l’unica squadra a punteggio pieno, dopo essere caduta a sorpresa in casa del Wolverhampton (2-1): qualche avvisaglia, in realtà, c’era stata già in League Cup, con la sconfitta di Newcastle (1-0). Il riscatto è arrivato in Champions League: in settimana i campioni d’Europa sono andati a vincere d’autorità in casa del Lipsia (1-3) ma non senza qualche brivido: decisive le reti di Alvarez e Doku negli ultimi dieci minuti.

I Gunners non battono il City dal 2020

In Champions League si è invece interrotta la lunga serie positiva dell’Arsenal, rimontato e sconfitto a sorpresa in casa del Lens (2-1).

Una battuta d’arresto inattesa, se consideriamo che i Gunners non avevano ancora perso in stagione ed erano reduci da una bella vittoria a Bournemouth (0-4). Gli uomini di Arteta, vincendo, sorpasserebbero in classifica proprio i Cityzens, che hanno un solo punto in più, e raggiungerebbero i cugini del Tottenham, che ieri si sono imposti di misura sul Luton Town e sono volati momentaneamente in vetta. Il City, tuttavia, è diventato una sorta di tabù per i londinesi negli ultimi anni: l’ultima affermazione dell’Arsenal risale al 2020, in FA Cup. Arteta spera di riuscire a recuperare Saka, uscito zoppicante nella sfida con il Lens: in caso non dovesse farcela al suo posto giocherà Fabio Vieira. Dall’altro lato, Guardiola non potrà disporre di Rodri, ancora squalificato, ma potrà portare in panchina Bernardo Silva.

Come vedere Arsenal-Manchester City in diretta tv e in streaming

Arsenal-Manchester City è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Le assenze di punti fermi come De Bruyne, Rodri e Bernardo Silva hanno fatto perdere un po’ di smalto al Manchester City. La squadra di Guardiola però ha risposto presente in Champions League e dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta anche all’Emirates Stadium, contro un Arsenal reduce dall’inaspettato scivolone europeo. Pronostico più aperto che mai, insomma, ma è assai probabile che entrambe segnino almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Arsenal-Manchester City

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Partey; Fabio Vieira, Nketiah, Gabriel Jesus.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji, Gvardiol; Lewis, Kovacic; Foden, Julian Alvarez, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2