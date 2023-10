Celta Vigo-Atletico Madrid, Liga: tv, formazioni, pronostici

Celta Vigo-Atletico Madrid è una partita della decima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Sembra decisamente pronto, quest’anno, l’Atletico Madrid per riuscire a tenere testa dopo un paio di stagioni al di sotto delle aspettative, a Real Madrid e Barcellona. Adesso i punti di distanza dai cugini che sono in testa alla classifica sono cinque, ma i Blancos di Ancelotti non possono tenere questo ritmo per tutta la stagione. Prima o poi un calo, fisiologico, ci deve essere. Ed è proprio quello il momento di non sbagliare.

Certo, la truppa di Simeone non può permettersi passi falsi. E contro un Celta Vigo in crisi che naviga in acque difficili non dovrebbero esserci chissà quali particolari problemi nel riuscire a portarsi a casa i tre punti. Sì, non ci sono dubbi realmente su questa partita: i Colchoneros hanno una rosa superiore, prima della sosta vivevano un momento positivo, e sembrano aver trovato ancora di più quelle certezze tattiche che hanno permesso all’allenatore argentino già di trionfare nel campionato spagnolo.

Il Celta come detto naviga in acque difficili e il terz’ultimo posto in classifica, che al momento vorrebbe dire retrocessione, senza dubbio è una fotografia importante di quello che si sta vivendo. E pensare di tornare a galla contro una squadra costruita per vincere e per andare avanti il più possibile pure in Champions League, ci pare davvero esagerato.

Dove vedere Celta Vigo-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

Celta Vigo-Atletico Madrid è una gara valida per la decima giornata della Liga ed è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Gara da vittoria esterna. Sì, l’Atletico Madrid vincerà questo match. La squadra di Simeone potrebbe anche riuscire a non prendere gol. Ma questo è un dato che poco importa. I tre punti sono quasi assicurati.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Atletico Madrid

CELTA VIGO (4-4-2): Villar; Mingueza, Starfeit, Nunez, Ristic; Perez, Beltran, de la Torre, Bamba; Aspas, Larsen.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Azplicicueta, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Morata, Griezmann.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2