Serie A, i tre calciatori più fallosi non ancora ammoniti

Serie A, dopo le prime otto giornate di campionato ecco quali sono i calciatori più fallosi che non hanno ancora ricevuto un’ammonizione.

Dopo le prime otto giornate del campionato di Serie A è già possibile intravedere qualche tendenza generale per quanto riguarda le statistiche. Tra queste una particolarmente interessante è quella sui calciatori più fallosi, che riserva anche alcune sorprese ma non per quanto riguarda il podio.

Nelle prime tre posizioni ci sono infatti giocatori che possono essere considerati calcisticamente “cattivi”: Youssef Maleh dell’Empoli vanta il primato di 2,7 falli a partita e ha già collezionato ben quattro ammonizioni. A seguire ci sono Alessandro Buongiorno del Torino e il tostissimo Armando Izzo del Monza.

Serie A, incombe il cartellino giallo

Ci sono però anche tre calciatori molto fallosi che finora sono sempre stati risparmiati dagli arbitri. Il cartellino giallo però incombe: se continueranno a fare falli con la stessa frequenza mostrata finora, prima o poi verranno sanzionati.

Il primo della lista è l’attaccante della Fiorentina M’Bala Nzola: in media ha fatto finora 2 falli a partita. L’allenatore Italiano chiede agli attaccanti un pressing alto e continuo, e in generale Nzola risulta abbastanza indisciplinato. L’anno scorso ha chiuso il campionato allo Spezia con ben 8 ammonizioni su 31 partite giocate.

A seguire c’è un volto nuovo del campionato italiano: Daichi Kamada è a quota 1,8 falli a partita e non è ancora stato ammonito. In generale non si tratta di un calciatore molto sanzionato: in Bundesliga l’anno scorso si è fermato a quota tre cartellini. Causa ambientamento al campionato italiano e agli schemi di Sarri, sta ricorrendo di più al fallo tattico e alla lunga questo potrebbe farlo apparire sul taccuino dell’arbitro.

Chiude il podio Teun Koopmeiners dell’Atalanta. In questa stagione l’allenatore Gasperini lo sta usando come un vero proprio jolly e sta occupando diverse zone del campo. A quota 1,5 falli commessi a partita, non è mai stato ammonito. L’anno scorso di gialli ne ha presi 7: c’è tempo per tornare in media, ma non dalla prossima visto che attualmente è out per infortunio.