Venezuela-Cile, qualificazioni Mondiali: formazioni, pronostici

Venezuela-Cile è una gara valida per il girone sudamericano di qualificazione ai prossimi Mondiali: pronostici e probabili formazioni

Venezuela e Cile sono quelle che, fino alla fine, si giocheranno l’accesso al prossimo Mondiale. Due squadre che hanno nelle corde la possibilità di finire tra le prime sei. Anche se, oggettivamente, sono meno forti di quelle che già sono davanti. E quindi, come detto, ci sarà davvero da sudare.

Al momento, dopo le prime tre giornate di questa corsa, hanno in classifica quattro punti e hanno una differenza reti pari a zero. Tre gol fatti e tre subiti per il Cile, uno in meno fatto e uno in meno subito per i padroni di casa. Squadre quindi che segnano poco ma che subiscono ancora di meno. Insomma, ci si aspetta una partita molto tattica che potrebbe essere decisa dal colpo del campione. Non ci sono altre vie, mai, solamente quei giocatori che hanno il colpo possono fare la differenza. E nelle due squadre chi ce lo ha questo campione? Sicuramente – ed è uno che lo ha detto dopo aver deciso la finale di Supercoppa all’ultimo secondo – uno di questi è Sanchez del Cile. Sì, proprio lui è uno di quelli che possono decidere qualsiasi tipo di match. Vedremo.

Non ci sono squadre favorite, mettiamolo in chiaro. Anche perché se il Cile arriva dalla vittoria contro il Perù, il Venezuela è andato a prendersi un punto pesantissimo contro il Brasile in trasferta. Quindi potrebbe letteralmente volare sulle ali dell’entusiasmo. Però, come detto prima, dall’altra parte ci sono elementi dallo spiccato valore tecnico. Ecco perché vediamo leggermente favorita, ma di pochissimo proprio, la formazione ospite.

Come vedere Venezuela-Cile in diretta tv o in streaming

La partita Venezuela-Cile, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si giocherà martedì 17 ottobre alle 23:00, non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara in programma stanotte quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming. A differenza di quanto succedeva fino a qualche tempo fa quando le partite delle qualificazioni verso Qatar 2022 era visibili, in maniera gratuita, su ComoTv.

Il pronostico

Una gara che non dovrebbe regalare così tante reti. Sarà quasi scuramente da meno di tre complessive. E come spiegato potrebbe venire fuori la qualità del Cile che potrebbe evitare quanto meno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Venezuela-Cile

VENEZUELA (5-3-2): Rafael Romo; Miguel Navarro, Wuilker Ángel, Yordan Osorio, Alexander González; Tomás Rincón, Yangel Herrera, José Andrés Martínez; Darwin Machís, Salomón Rondón, Yefferson Soteldo.

CILE (4-2-3-1): Brayan Cortés; Matías Catalán, Guillermo Maripán, Gary Medel, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Rodrigo Echevarría; Felipe Méndez, Diego Valdés; Ben Brereton, Alexis Sánchez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1