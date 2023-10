Paraguay-Bolivia, qualificazioni Mondiali: formazioni, pronostici

Paraguay-Bolivia è una gara valida per il girone sudamericano di qualificazione ai prossimi Mondiali: pronostici e probabili formazioni

Di questo quarto turno di qualificazione ai prossimi Mondiali, quello tra Paraguay e Bolivia sembra essere lo scontro maggiormente indirizzato. Non ne siamo convinti solamente noi, ma anche i bookmaker, che vedono ampiamente favorita la squadra di casa. Che non dovrebbe avere nessun tipo di problema a portarsi a casa l’intera posta in palio.

Certo, il Paraguay non è che stia attraversando un momento così positivo. Un solo punto conquistato nelle prime tre giornate contro il Perù, in casa e al debutto. Poi due sconfitte, entrambe per uno a zero. Nessun gol ancora segnato in queste prime tre uscite e la voglia di mettersi alle spalle questo momento così negativo. Insomma, i padroni di casa contro la Bolivia che le ha perse tutte potrebbe conquistare non solo la prima vittoria ma potrebbe anche esultare per la prima volta.

Una gara, quella che si giocherà nella notte tra martedì e mercoledì, che non dovrebbe dare chissà quale spettacolo, visto quello che comunque è stato il momento fino ad oggi. Ma che dovrebbe comunque consegnare alle cronache una vittoria del Paraguay, che potrebbe in questo modo iniziare a pensare a qualcosa di importante per il proprio futuro. Un futuro che dice Mondiale.

Come vedere Paraguay-Bolivia in diretta tv o in streaming

La partita Paraguay-Bolivia, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si giocherà mercoledì 18 ottobre alle 00:30, non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara in programma stanotte quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming. A differenza di quanto succedeva fino a qualche tempo fa quando le partite delle qualificazioni verso Qatar 2022 era visibili, in maniera gratuita, su ComoTv.

Il pronostico

Gara che ha poca storia con i padroni di casa del Paraguay che dovrebbero riuscire a centrare la prima vittoria di queste qualificazioni ai prossimi Mondiali contro una Bolivia che ha quasi zero possibilità di riuscire a entrare in corsa. Una gara che dovrebbe vedere anche una formazione sola riuscire ad andare a segno. E per quello scritto prima non sembra ci sia bisogno che venga specificata.

Le probabili formazioni di Paraguay-Bolivia

PARAGUAY (4-3.3): Coronel; Ramírez, Balbuena, Gómez, Alonso; Espinoza, Campuzano, Sánchez; Almirón, Sosa, Bareiro.

BOLIVIA (4-2-3-1): Carlos Lampe; Jairo Quinteros, Luis Haquin, Jesús Sagredo; Diego Medina, Rodrigo Ramallo, Henry Vaca, Ramiro Vaca, Carlos Roca; Víctor Abrego, Marcelo Martins.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0