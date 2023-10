San Marino-Danimarca, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

San Marino-Danimarca è un match valido per l’ottava giornata del gruppo H di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 20:45: pronostici.

Secondo le previsioni iniziali la Danimarca avrebbe dovuto stravincere questo girone, sulla carta ampiamente alla sua portata. Ed invece Eriksen e compagni a tre giornate dalla fine la qualificazione devono ancora sudarsela.

Colpa di qualche passaggio a vuoto, come ad esempio la clamorosa sconfitta in Kazakistan (3-2) dello scorso marzo, oppure il pareggio in Slovenia a giugno (1-1). Per il resto, la selezione di Kasper Hjulmand ha ben poco da rimproverarsi. Sabato si è presa la rivincita contro i kazaki, chiudendo la pratica ad inizio secondo tempo (3-1). Tra i principali protagonisti non l’attaccante del Manchester United Hojlund e neppure l’ex centrocampista dell’Inter. La scena invece se l’è presa l’esterno dell’Hoffenheim, Skov, autore di una doppietta: l’altro gol l’ha segnato invece un altro che gioca in Bundesliga, il centravanti del Wolfsburg Wind. Il successo contro il Kazakistan avvicina, di fatto, i biancorossi all’obiettivo: al momento sono primi a quota 16 punti con la Slovenia, che però sarà di scena in una trasferta complicato in Irlanda del Nord; le altre due inseguitrici, Finlandia e Kazakistan, sono a -4 ed in questo turno si toglieranno punti a vicenda.

I danesi possono qualificarsi già adesso in un solo caso: se battono – com’è probabile – San Marino e al tempo stesso la Slovenia non perde e finlandesi e kazaki pareggiano.

La certezza, ovviamente, è che la Danimarca avrà la meglio sulla poco modesta selezione sammarinese, sempre sconfitta finora. Ventiquattro gol subiti e zero segnati per gli uomini di Fabrizio Costantini, che in gare ufficiali non riescono ad evitare la sconfitta dal 2020, nel match di Nations League con l’Inghilterra.

Come vedere San Marino-Danimarca in diretta tv e in streaming

San Marino-Danimarca è in programma martedì alle 20:45 e si giocherà al San Marino Stadium di Serravalle, a San Marino. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il risultato è scontato, meglio dirigersi sui gol: la Danimarca dovrebbe segnare almeno quattro gol contro San Marino, già travolto 4-0 nella gara d’andata.

Le probabili formazioni di San Marino-Danimarca

SAN MARINO (5-3-2): E. Benedettini; D’Addario, Fabbri, Di Maio, Rossi, Franciosi; A. Golinucci, Mularoni, Lazzari; Nanni, Vitaioli.

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Kristensen, Kjaer, Christensen, Maehle; Hojbjerg, Eriksen, Norgaard; Skov, Hojlund, Wind.

POSSIBILE RISULTATO: 0-4