Gibilterra-Irlanda è un match dell’ottava giornata del gruppo B di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca lunedì alle 20:45: tv, formazioni, pronostici.

Chi eviterà l’ultimo posto nel gruppo B? Sì, perché solamente di questo si può parlare dopo che anche l’Irlanda ha abbandonato ogni speranza di partecipare ai prossimi campionati europei. Serviva un miracolo, che non è arrivato: fatale, venerdì scorso, la sconfitta con la Grecia a Dublino, pure abbastanza netta (0-2).

Con Francia e Olanda che avevano prenotato i primi due posti già al momento del sorteggio – gli Oranje, tuttavia, non sono ancora sicuri di qualificarsi direttamente – bisognava compiere un’impresa, ma neppure i più pessimisti potevano immaginare che a due giornate dalla fine delle qualificazioni, i Boys in Green avrebbero racimolato a malapena tre punti, frutto della vittoria – l’unica – con la modestissima Gibilterra. La selezione di Stephen Kenny, il cui futuro adesso è appeso a un filo, stavolta non ha sfruttato neppure il fattore campo: in casa, infatti, era solita mettere in difficoltà anche squadre più forti. Il ruolino è invece di quelli desolanti: cinque sconfitte e una vittoria, cinque gol segnati e nove subiti. E non stupisce che alla fine del match con la Grecia si sia sentito qualche fischio.

La situazione potrebbe addirittura peggiorare se l’Irlanda non riuscisse ad avere la meglio sul fanalino di coda Gibilterra, inchiodata a zero punti.

Le aspettative della piccola rappresentativa del territorio britannico d’oltremare ovviamente erano molto basse e nessuno pensava che potesse competere per la qualificazione. Gli uomini guidati dall’uruguaiano Julio Ribas hanno in ogni caso evitato risultati tennistici, perdendo tutte le partite con non più di tre gol di scarto, ad eccezione di quella con la Grecia, che a settembre ha avuto la meglio 5-0. Il numero che sorprende è quello relativo ai gol segnati: neppure uno, finora, per la selezione gibilterrina.

Come vedere Gibilterra-Irlanda in diretta tv e in streaming

Gibilterra-Irlanda è in programma lunedì alle 20:45 e si giocherà all’Estadio Algarve di Faro-Loulé, in Portogallo. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Stavolta l’Irlanda non dovrebbe mancare l’appuntamento coi tre punti, ma potrebbero non bastare per salvare la panchina del selezionatore Kenny: rivoluzione in vista. Le reti complessive saranno verosimilmente meno di quattro.

Le probabili formazioni di Gibilterra-Irlanda

GIBILTERRA (5-4-1): Coleing; Sergeant, Annesley, R. Chipolina, Mouelhi, Britto; Walker, Pozo, Jolley, Ronan; De Barr.

IRLANDA (4-4-2): Bazunu; Doherty, O’Shea, Scales, Manning; Ebosele, Smallbone, Cullen, Johnston; Idah, Ferguson.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2