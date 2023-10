Bosnia-Portogallo è un match dell’ottava giornata del gruppo J di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca lunedì alle 20:45: tv, formazioni, pronostici.

Con tre turni d’anticipo il Portogallo si è assicurato un pass per l’Europeo tedesco: l’estate prossima, in Germania, ci saranno anche Cristiano Ronaldo e i suoi compagni.

Non c’era alcun dubbio riguardo al fatto che i lusitani sarebbero arrivati davanti a tutti in un girone in cui la minaccia più credibile era la Slovacchia, ma il dominio della selezione guidata da Roberto Martinez si è rivelato più incontrastato del previsto. Nessuna delle altre sei squadre, finora, è stata in grado di fare neppure il solletico ai portoghesi, che per il momento hanno fatto en plein, vincendo tutte e sette le gare disputate. Gli unici a tenergli testa – si fa per dire – sono stati proprio gli slovacchi, che dopo aver perso di misura all’andata, venerdì scorso hanno ben figurato nella contesa di Porto, arrivando a sfiorare una clamorosa rimonta nel finale (3-2) ma soprattutto bucando per la prima volta la porta di Diogo Costa da quando sono iniziate le qualificazioni. Sì, il Portogallo ha subito i primi gol dopo sei clean sheet consecutivi. Ventisette, invece, sono le reti realizzate dalla Seleção, un’autentica macchina da gol: solo in due occasioni ne ha segnati meno di tre.

Bosnia, qualificazione appesa a un filo

Martinez, che per ora ha smentito i più scettici sul suo conto in attesa di test più probanti, adesso ha la possibilità di sperimentare nelle tre gare che sono rimaste.

Sarà turnover nella sfida di Zenica con la Bosnia, le cui speranze di finire tra le prime due sono appese ad un filo. Dzeko e compagni hanno quattro punti in meno della Slovacchia seconda, che affronteranno nell’ultima giornata. Non sono però padroni del proprio destino: in caso di sconfitta con il Portogallo e contemporanea vittoria degli slovacchi sul Lussemburgo sarebbero matematicamente fuori dai giochi. Il commissario tecnico Savo Milosevic schiererà la stessa formazione che ha battuto 2-0 il Liechtenstein, mentre Martinez dovrebbe regalare una maglia da titolare a Joao Felix, Diogo Jota e Ruben Neves.

Come vedere Bosnia-Portogallo in diretta tv e in streaming

Bosnia-Portogallo è in programma lunedì alle 20:45 e si giocherà allo stadio Bilino Polje di Zenica, in Bosnia ed Erzegovina. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Del Portogallo stupisce l’ampia possibilità di scelta che in questo momento ha Martinez. Pur schierando diverse seconde linee, i lusitani restano nettamente più forti della Bosnia. Magari non andranno a mille come nel match d’andata, terminato 3-0, ma nonostante la qualificazione già in tasca si può dare fiducia agli iberici, favoriti in una gara da almeno tre gol complessivi in cui andranno a segno anche i padroni di casa.

Le probabili formazioni di Bosnia-Portogallo

BOSNIA (4-2-3-1): Sehic; Dedic, Barisic, Hadzikadunic, Kolasinac; Pjanic, Cimirot; Stevanovic, Rahmanovic, Demirovic; Dzeko.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Semedo, Gonçalo Inacio, Ruben Dias, Dalot; Vitinha, Ruben Neves, Bruno Fernandes; Joao Felix, Gonçalo Ramos, Diogo Jota.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2