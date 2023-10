Azerbaigian-Austria è un match dell’ottava giornata del gruppo F di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca lunedì alle 18:00: tv, formazioni, pronostici.

Senza tre pilastri come Alaba, Arnautovic e Sabitzer – quest’ultimo solo a mezzo servizio ed entrato a dieci minuti dalla fine – venerdì scorso l’Austria non è riuscita ad evitare la sconfitta con il Belgio (2-3), ora primo da solo nel gruppo F. La selezione guidata dall’ex tecnico di Lipsia e Manchester United Ralf Rangnick si è svegliata troppo tardi, quando la partita era ormai compromessa.

Il Das Team – questo lo storico soprannome con cui è conosciuta la nazionale austriaca – ha difatti reagito solo quando i Diavoli Rossi, una volta realizzato il terzo gol con uno scatenato Lukaku ad inizio ripresa, ha abbassato i giri del motore. Portano la firma di capitan Laimer e di Sabitzer le due reti che, in un certo senso, hanno permesso all’Austria di riaprire la gara. Termina, dunque, la lunga imbattibilità dei biancorossi, che non perdevano dal settembre 2022: da allora gli uomini di Rangnick avevano inanellato otto risultati positivi, compresi quelli ottenuti in amichevole. Una sconfitta che, tuttavia, non fa poi così male: la qualificazione aritmetica è soltanto rinviata e potrebbe arrivare già nel match di Baku con l’Azerbaigian: grazie ai 7 punti di vantaggio sulla Svezia, l’Austria staccherebbe un pass per il prossimo Europeo in caso di vittoria sugli azeri.

Ma potrebbe addirittura perdere con meno tre di gol di scarto se contemporaneamente gli svedesi non dovessero spuntarla su un Belgio già qualificato.

È ancora clamorosamente in corsa anche l’Azerbaigian di Gianni De Biasi: dopo la vittoria in Estonia (0-2), la matematica non condanna i caucasici, nonostante abbiano solo 4 punti in classifica. Ma per tenere vive le speranze servirebbe davvero un miracolo sportivo: battere l’Austria con tre o più gol di scarto. Ipotesi tutt’altro che realistica, se consideriamo che l’ultima volta che le due selezioni si sono affrontate, lo scorso marzo, la differenza si è vista tutta, con gli austriaci che hanno letteralmente passeggiato (4-1).

Come vedere Azerbaigian-Austria in diretta tv e in streaming

Azerbaigian-Austria è in programma lunedì alle 18:00 e si giocherà al Tofiq Bahramov Republican Stadium di Baku, in Azerbaigian, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti delle gare di qualificazione ad Euro 2024 sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

L’Azerbaigian, davanti al proprio pubblico, difficilmente subisce imbarcate: finora ha perso solo con il Belgio, che a Baku l’ha spuntata di misura. L’Austria, nonostante le assenze, dovrebbe riuscire a tornare con i tre punti ma non sarà semplice perforare la difesa azera: ipotizziamo un successo ospite con non più di due gol di scarto.

Le probabili formazioni di Azerbaigian-Austria

AZERBAIGIAN (3-4-2-1): Magomedaliyev; Mammadov, Haghverdi, Kryvotsyuk; Bayramov, Diniyev, Isayev, Cafarguliyev; Mahmudov, Sheydayev; Emreli.

AUSTRIA (4-4-2): A. Schlager; Seiwald, Daniliuc, Lienhart, Wober; Laimer, X. Schlager, Grillitsch, Sabitzer; Baumgartner, Kalajdzic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2