Repubblica Ceca-Isole Faroe, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Repubblica Ceca-Isole Faroe è un match valido per l’ottava giornata del gruppo E di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca domenica alle 18:00: pronostici.

La Repubblica Ceca ha visto infrangersi un’imbattibilità che durava da sei partite proprio nella sfida più importante, da non sbagliare assolutamente: lo scontro diretto con l’Albania. Giovedì scorso, a Tirana, è andato invece tutto storto per la selezione guidata da Jaroslav Silhavy, travolta con un 3-0 senz’appello dai padroni di casa.

Una bruttissima sconfitta che rischia seriamente di estromettere i cechi dalla fase finale del prossimo campionato europeo: sarebbe la prima volta da quando gareggiano come nazione indipendente, e cioè dal 1993. Nelle precedenti edizioni, da quella del ’96 in poi, si sono infatti sempre qualificati. Sotto di un gol già dopo nove minuti di gioco, a fine primo tempo l’attaccante Chytil – schierato dal 1′ al posto di Cvancara, non al meglio – si è fatto espellere per doppia ammonizione, lasciando i suoi compagni in inferiorità numerica. Da quel momento in poi le cose, per l’Albania, si sono messe in discesa e nel corso del secondo tempo è arrivata la doppietta di Seferi che ha definitivamente tagliato le gambe a Soucek e compagni. La situazione, come detto in precedenza, si complica: con l’Albania lanciatissima verso la qualificazione, a giocarsi il secondo posto attualmente sono Polonia, Repubblica Ceca e Moldavia, racchiuse in un solo punto (i polacchi hanno giocato una partita in più).

Qualificazione a rischio per i cechi

La selezione di Silhavy non può assolutamente permettersi di sbagliare le ultime tre gare rimaste, tra cui un frizzante scontro con la Polonia, in programma a novembre.

Sarà fondamentale, tuttavia, non fallire l’appuntamento con i tre punti contro Isole Faroe e Moldavia, le due rappresentative più abbordabili del gruppo. Saranno gli scandinavi, ultimi in classifica con un solo punto conquistato in sei giornate, il prossimo avversario della Repubblica Ceca alla Doosan Arena di Plzen. Dopo aver pareggiato all’esordio con la Moldavia (1-1), le Faroe hanno rimediato cinque sconfitte consecutive, incassando la bellezza di 11 gol complessivi e segnandone a malapena uno. Senza storia il confronto con la Repubblica Ceca, che lo scorso giugno ebbe la meglio 3-0 nella remota Torshavn.

Come vedere Repubblica Ceca-Isole Faroe in diretta tv e in streaming

Repubblica Ceca-Isole Faroe è in programma domenica alle 18:00 e si giocherà alla Doosan Arena di Plzen, in Repubblica Ceca. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Repubblica Ceca è ampiamente favorita e contro le Isole Faroe dovrebbe subito voltare pagina dopo la sconfitta di Tirana, rimettendosi così in carreggiata. Davanti al proprio pubblico i cechi hanno perso solo una volta nelle ultime 11 partite ed è davvero improbabile che inciampino su una selezione di gran lunga inferiore come quella scandinava. Vittoria ceca in una gara in cui Soucek e compagni segneranno non meno di tre gol.

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Isole Faroe

REPUBBLICA CECA (3-4-3): Pavlenka; Krejci, Brabek, Vitik; Coufal, Soucek, Lingr, Provod; Cerny, Cvancara, Hlozek.

ISOLE FAROE (4-1-4-1): Lamhauge; Danielsen, Faero, Nattestad, Davidsen; Vatnhamar; Bjartalid, Hendriksson, Radosavljevic, Johansen; Olsen.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0