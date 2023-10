I pronostici di sabato 14 ottobre: Qualificazioni Europei 2024 e amichevoli

I pronostici di sabato 14 ottobre: ci sono altre sette partite di qualificazione agli Europei del 2024 e delle amichevoli internazionali.

Proseguono le partite di qualificazione agli Europei del 2024 e stasera è il turno dell’Italia, attesa da una partita sulla carta abbordabile contro Malta, ma assolutamente da non fallire vista la situazione di classifica precaria. La qualificazione diretta resta in dubbio e saranno necessari i tre punti: visti gli attuali limiti e la distrazione per il caso scommesse che ha coinvolto anche gli azzurri Tonali e Zaniolo, sarà difficile affermarsi di goleada. Più probabile una vittoria con un numero di gol realizzati compreso tra due e quattro.

Nello stesso girone l’Ucraina ha le carte in regola per prevalere sulla Macedonia del Nord. Altra vittoria interna tra le partite in programma oggi è quella della Danimarca contro Kazakistan, in una sfida che promette almeno tre gol complessivi.

Pronostici altre partite

Per vedere un alto numero di gol per il resto è meglio optare per le amichevoli, occhio in particolare a Costa d’Avorio-Marocco e all’esordio di Nagelsmann sulla panchina tedesca in Stati Uniti-Germania.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Italia segna tra due e quattro gol in Italia-Malta, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

Vincenti

• Ucraina (in Ucraina-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei 2024, ore 15:00)

• Slovenia o pareggio (in Slovenia-Finlandia, Qualificazioni Europei 2024, ore 18:00)

• Danimarca (in Danimarca-Kazakistan, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Danimarca-Kazakistan, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Italia-Malta, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Stati Uniti-Germania, Amichevole internazionale, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Costa d´Avorio-Marocco, Amichevole internazionale, ore 19:00

• Ungheria-Serbia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Stati Uniti-Germania, Amichevole internazionale, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Slovenia-Finlandia, Qualificazioni Europei 2024, ore 18:00)