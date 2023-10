Georgia-Cipro, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Georgia-Cipro è un match dell’ottava giornata del gruppo A di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca domenica alle 15:00: pronostici.

Battere a tutti i costi Cipro ed augurarsi che, nello stesso tempo, la sfida in programma ad Oslo tra Norvegia e Spagna finisca in pareggio. Solo in questo caso la Georgia potrà continuare a sperare nella qualificazione diretta al prossimo campionato europeo, sogno ormai – di fatto – irrealizzabile.

La selezione di Kvicha Kvaratskhelia però non è completamente fuori dai giochi. Nel senso che, grazie alla vittoria della proprio gruppo nella Lega C di Nations League, i caucasici sono già sicuri di disputare gli spareggi. E chissà che stavolta che le cose non girino per il verso giusto, visto che due anni e mezzo fa andarono a un passo da una storica qualificazione alla rassegna continentale più importante: la Georgia, infatti, giocò i playoff già nelle precedenti qualificazioni, perdendo la finalissima contro la Macedonia del Nord al termine di una gara serratissima. In settimana, intanto, la rappresentativa guidata dall’ex difensore della nazionale francese e del Bayern Monaco Willy Sagnol ha “riposato”. O meglio, è stata impegnata in un’amichevole con la Thailandia, terminata con il punteggio di 8-0 (è andato a segno anche l’attaccante del Napoli).

Si è trattato della prima vittoria dopo le tre sconfitte consecutive contro Scozia, Spagna e Norvegia, le tre selezioni che non a caso precedono la Georgia in classifica.

Particolarmente pesante quella subita contro la Roja di Luis de la Fuente, che un mese fa a Tbilisi si è scatenata ed ha segnato ben sette reti (1-7). Contro Cipro, inchiodato all’ultimo posto in classifica a quota zero punti, gli uomini di Sagnol dovrebbero aprire una mini-striscia positiva. I ciprioti, allenati proprio da un georgiano – si tratta dell’ex centrocampista del Newcastle Temur Ketsbaia – giovedì scorso hanno incassato quattro gol anche con la Norvegia (0-4), dopo i sei rimediati lo scorso mese con la Spagna.

Come vedere Georgia-Cipro in diretta tv e in streaming

Georgia-Cipro è in programma sabato alle 15:00 e si giocherà allo stadio “Meskhi” di Tbilisi, in Georgia. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

In queste qualificazioni Cipro ha mostrato i suoi limiti contro selezioni di livello superiore: l’unica sconfitta rimediata con un solo gol di scarto è stata quella con la Georgia, che a marzo ebbe la meglio “solamente” 2-1 sugli uomini di Ketsbaia. I caucasici dovrebbero imporsi anche stavolta, anche se i primi due posti sono irraggiungibili. Non è da escludere che i ciprioti tornino a segnare un gol dopo tre gare in cui sono rimasti a digiuno.

Le probabili formazioni di Georgia-Cipro

GEORGIA (3-5-2): Mamardashvili; Kvirkvelia, Kashia, Mamuchashvili; Gocholeishvili, Kiteishvili, Kvekveskiri, Chakvetadze, Azarovi; Kvaratskhelia, Mikautadze.

CIPRO (3-5-2): Mall; Karo, Gogic, Kyprianou; Andreou, Kyriakou, Kousoulos, Charalampous, Correia; Kastanos, Christofi.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1