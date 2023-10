Costa D’Avorio-Marocco, amichevole: formazioni, pronostici

Costa D’Avorio-Marocco è un’amichevole internazionale che si gioca sabato alle 19:00. Streaming, probabili formazioni, pronostici

Sta meglio la Costa D’Avorio rispetto al Marocco. E su questo di dubbi non ce ne possono essere visti che i risultati che adesso vi andiamo a riportare, parlano davvero chiaro. Certo, il Marocco è quella squadra che è arrivata ad un passo da una finale del Mondiale che avrebbe avuto del clamoroso, quindi dire che c’è una squadra favorita è dire troppo.

Ma andiamo a vedere prima nel dettaglio quelli che sono stati i risultati di queste due nazionali negli ultimi tempi: la Costa D’Avorio arriva a questo match dopo tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare disputate: il Marocco invece due pareggi, una sconfitta e due vittorie, una clamorosa in amichevole contro il Brasile nello scorso mese di marzo. Questo per dare ancora più senso a quello che è stato il Mondiale dei nord africani capaci di disputare un torneo incredibile che ha riempito di gioia un intero popolo. poi andiamo ad analizzare gli ultimi cinque incroci tra queste due formazioni: una sola vittoria della Costa D’Avorio, datata 2016. Poi un pareggio e tre vittorie di fila, le più vicine al match di sabato sera, per il Marocco. Tutte senza subire reti.

Beh, come potrebbe andare questa volta? Essendo un’amichevole – e si sa, la concentrazione non è sempre altissima – ci sentiamo tranquillamente di affermare che questo sfida, stavolta, almeno una rete per squadra la potrebbe regalare. E potrebbe anche regalarne tre. E poi? E poi sotto il nostro pronostico.

Costa D’Avorio-Marocco, dove vederla in tv e in streaming

Costa D’Avorio-Marocco è un’amichevole internazionale che si gioca sabato 14 ottobre alle 10:00. Questa partita in Italia non avrà nessuna copertura quindi sarà impossibile vederla sia in diretta tv che in streaming. Non c’è interesse per le emittenti italiane di trasmettere questa amichevole internazionale che interessa poco, nella maggior parte dei casi, al nostro Paese.

Il pronostico

La sensazione è che possa finire in pareggio e, come detto prima, con entrambe le formazioni a segno e con almeno tre reti. Un 2-2? Sì, potrebbe essere anche questo il risultato esatto.

Le probabili formazioni di Costa D’Avorio-Marocco

COSTA D’AVORIO (3-4-3): Sangare; Ndicka, Diomande, Kossounou; Bamba, Sangare, Seri, Aurier; Adingra, Zaha, Haller.

MAROCCO (4-3-3):Bono; Mazraoui, Saiss, Aguerd, Hakimi; Amallah, Ounahi, Harit; En-Nesyri, Adli, Ezzalzouli.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-2