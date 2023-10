Caos scommesse: come riconoscere quali sono i siti legali

Caos scommesse, le notizie degli ultimi giorni hanno acceso i riflettori su un fenomeno che gira tanti miliardi di euro. Ecco come riconoscere i siti legali

Il mondo delle scommesse è un mondo così ampio che ci si potrebbe anche imbattere in alcuni siti illegali dove, i problemi, sono quasi tutti a carico di chi usufruisce di questo “servizio” visto che, chi lo fa, sa benissimo a cosa va incontro.

C’è un modo molto semplice, sicuro, indiscutibile, per scoprire quali sono i siti legali dove è possibile giocare, dove si è sicuri che in caso di vincita, anche alta, non ci saranno problemi. A differenza di quanto potrebbe succedere in tutti gli altri casi. Tutti i portali che possono quindi elaborare una scommessa hanno messo, bello in evidenza, il logo ADM, che in poche parole sarebbe Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questi siti poco chiari, molto spesso per attirare l’attenzione degli scommettitori danno delle quote un poco più alte rispetto a tutte le altre. Ma c’è sempre il rischio, come detto prima, di non essere tutelati in nessun caso. Quindi meglio cercare di vincere, forse meno, in maniera sicura, che qualcosa in più senza avere la certezza assoluta. Ma quanti soldi fanno girare questi siti illegali? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Agipro con un comunicato stampa.

Caos scommesse, ecco quanti soldi muovono i siti illegali