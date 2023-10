Ungheria-Serbia è un match della settima giornata del gruppo G di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca sabato alle 20:45: pronostici.

Uno dei match potenzialmente più interessanti di questa giornata di qualificazioni è senza dubbio quello in programma all’avveniristica Puskas Arena di Budapest tra l’Ungheria padrone di casa e la Serbia, le due selezioni che, al momento, condividono il primo posto nel gruppo G. Entrambe, finora, hanno collezionato 10 punti.

I magiari, tuttavia, hanno giocato una gara in meno rispetto ai serbi: sono ancora imbattuti (tre vittorie e un pareggio) e peraltro si sono già aggiudicati il primo scontro diretto: un mese fa la selezione guidata dall’italiano Marco Rossi ha battuto i balcanici in rimonta (1-2). Passata in svantaggio in seguito ad una sfortunata autorete di Szalai, l’Ungheria ha reagito realizzando due gol nel giro di due minuti a metà primo tempo, prima con l’attaccante del Ferencvaros Varga e poi con il difensore del Lipsia Orban. Tre punti di un peso specifico non indifferente nella lotta al primo posto. Ma per strappare un pass per Germania 2024 basta arrivare tra le prime due: la Serbia non dovrebbe avere problemi a qualificarsi alla prossima rassegna continentale, anche se dovrà guardarsi le spalle. A soli due punti, infatti, ci sono i cugini del Montenegro, in piena corsa per la qualificazione.

Ungheria ancora imbattuta

La selezione di Dragan Stojkovic aveva iniziato benissimo la propria campagna, inanellando due successi con Lituania e Montenegro.

Poi, però, ha confermato il suo status di squadra talentuosa ma imprevedibile, pareggiando in Bulgaria (1-1) e perdendo in casa con l’Ungheria. Si è infine parzialmente rifatta andando a vincere 3-1 in Lituania ma se l’obiettivo è chiudere la pratica prima del previsto non sono più ammessi passi falsi. Un’eventuale sconfitta a Budapest complicherebbe i piani di Milinkovic-Savic e compagni. Stojkovic, intanto, dovrà fare a meno di Dusan Vlahovic, alle prese con una fastidiosa lombalgia. Davanti giocherà Mitrovic, in estate trasferitosi all’Al-Hilal in Arabia Saudita, supportato dall’ex laziale Milinkovic-Savic e da Radonjic. Non ci sono defezioni rilevanti nell’Ungheria, che punta forte su Szoboszlai, diventato subito un titolare a Liverpool, e su Varga, in gol anche contro la Fiorentina in Conference league.

Come vedere Ungheria-Serbia in diretta tv e in streaming

Ungheria-Serbia è in programma sabato alle 20:45 e si giocherà alla Puskas Arena di Budapest, in Ungheria. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma on demand di Sky.

Il pronostico

Non è semplice avere a che fare con l’Ungheria: i magiari avranno pure meno talento della Serbia, ma hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà la selezione di Stojkovic, poco solida dal punto di vista difensivo. Non è da escludere, dunque, che i padroni di casa riescano di nuovo ad evitare la sconfitta in un match da almeno un gol per parte. Non sarebbe una sorpresa se l’incontro terminasse in pareggio.

Le probabili formazioni di Ungheria-Serbia

UNGHERIA (3-4-2-1): Dibusz; Lang, Orban, Szalai; Nego, Nagy, Styles, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga.

SERBIA (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Gudelj, Pavlovic; Kostic, Maksimovic, Ilic, Zivkovic; S. Milinkovic-Savic, Radonjic; Mitrovic.

POSSIBILE RISULTATO:1-1