Ucraina-Macedonia del Nord, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Ucraina-Macedonia del Nord è un match valido per la settima giornata del gruppo C di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca sabato alle 15:00: pronostici.

Siamo nel gruppo C, quello dell’Italia, dove tutti i verdetti sono ancora tutti da scrivere. La sola a poter affrontare le partite restanti con una certa spensieratezza è l’Inghilterra capolista, che ha sei punti di vantaggio su Italia e Ucraina e può dormire sonni tranquilli.

Il secondo posto, invece, sarà verosimilmente una questione tra gli azzurri e la selezione di Serhiy Rebrov, Macedonia del Nord permettendo. Sì, perché a quota 7 punti in classifica ci sono anche Elmas e compagni, che nelle due partite giocate a settembre hanno racimolato ben 4 punti tra Italia, fermata 1-1 a Skopje, e Malta, battuta 2-0 a domicilio. Se ci credono gli ucraini, possono farlo anche gli uomini di Blagoja Milevski, pronti anche loro ad un finale scoppiettante. Entrambe, tuttavia, hanno una giocato una gara in più rispetto all’Italia, che a giugno è stata impegnata in Nations League. Lo scenario più probabile, a meno di sorprese, è una sorta di “spareggio” all’ultima giornata tra l’Ucraina e la nazionale di Luciano Spalletti, a patto ovviamente che i gialloblù riescano ad avere la meglio su Macedonia del Nord e Malta e che l’Italia faccia lo stesso, escludendo la sfida in programma a Wembley con l’Inghilterra, dove raccogliere punti sarà molto più complicato.

Insidia nordmacedone per l’Ucraina

L’Ucraina finora si è imposta – con qualche patema di troppo – su nordmacedoni e maltesi (2-3 e 1-0), ha perso in trasferta contro l’Inghilterra e azzurri ma un mese fa è stata capace di evitare la sconfitta nel match di ritorno con gli inglesi, fermati 1-1 a Wroclaw.

Un percorso simile quello della Macedonia del Nord, in corsa grazie alla doppia affermazione sulla modesta Malta, battuta 2-1 all’andata e 2-0 al ritorno. Milevski e i suoi uomini sembrava avessero in pugno anche la partita con la stessa Ucraina lo scorso giugno ma dopo aver chiuso in vantaggio di due gol il primo tempo si sono fatti rimontare nella ripresa. L’unica “macchia” nel loro cammino è l’umiliante 7-0 ad Old Trafford con gli inglesi. Due assenze importanti per Rebrov, che dovrà fare a meno di Tsygankov e soprattutto di capitan Yarmolenko, a un passo dal battere il record di gol di Shevchenko.

Come vedere Ucraina-Macedonia del Nord in diretta tv e in streaming

La sfida tra Ucraina e Macedonia del Nord è in programma sabato alle 15:00 e si giocherà all’EPET Arena di Praga, in Repubblica Ceca. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Ucraina sa di non poter fallire l’appuntamento con i tre punti per continuare a tenere il passo dell’Italia. Gli uomini di Rebrov sono favoriti ma dovranno fare molta attenzione ad una Macedonia del Nord in fiducia e che ha dimostrato di saper creare molti problemi a selezioni qualitativamente superiori: sulla falsariga del match di giugno, i gol non dovrebbero mancare. Ed è assai probabile che i nordmacedoni ne segnino almeno uno.

Le probabili formazioni di Ucraina-Macedonia del Nord

UCRAINA (4-3-3): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Kryvtsov, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko, Sudakov; Malinovskyi, Dovbyk, Mudryk.

MACEDONIA DEL NORD (3-4-1-2): Siskovski; Manev, Musliu, Serafimov; Dimoski, Alimi, Ademi, Alioski; Bardhi; Miovski, Elmas.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1