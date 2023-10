Tennis, vita da star | Sexy e viziata: per quell’hotel ha speso una follia

Tennis, solo il meglio per Lola Marandel: l’atleta ha speso una cifra record per soggiornare in quest’hotel parigino.

Si divide tra la capitale d’Oltralpe e la Costa Azzurra. Fa una vita mondana che più mondana proprio non si potrebbe e, di tanto in tanto, gioca a tennis. Quello è il suo grande amore, benché sempre più avvezza alle cene di lusso nei ristoranti superchic e allo shopping nelle boutique più glamour della città dell’amore, che non allo sport.

Ama fare la bella vita, questo è poco ma sicuro, Lola Marandel. La tennista francese, attenzionata dal gossip nelle scorse settimane per via di un presunto flirt con il campione Carlos Alcaraz, non bada a spese: le piace concedersi il meglio. Si reca spessissimo a Parigi e anche in occasione di questa visita ha deciso di trattarsi molto bene, tanto da prenotare un soggiorno in uno degli hotel più lussuosi della città. Si trova al 19 di Avenue Kléber ed è il luogo perfetto per chi, come lei, ama l’haute couture e il lusso sfrenato. Il ristorante con vista sulla Tour Eiffel, tra i cui tavoli è possibile gustare i piatti della tradizione francese rivisitati in chiave gourmet, è il suo fiore all’occhiello. Una struttura che ha tutto il necessario, insomma, per le star “viziate” e amanti del lusso sfrenato.

Ecco perché la bella Lola ha deciso di soggiornare al Peninsula Hotel, una struttura a cinque stelle che ben si confà alle sue esigenze e al suo stile di vita. Nelle scorse ore ha posato, griffatissima dalla testa ai piedi, in alcuni degli angoli più caratteristici dell’elegante palazzo che ospita l’hotel. Era sexy, bellissima come sempre, ma un dettaglio ci ha incuriositi più del suo look: quanto costa una notte al Peninsula Hotel di Parigi?

Ci è bastato fare un giro sul sito ufficiale della struttura per scoprire che Lola non ha gusti propriamente economici. La Deluxe Room, quella più “economica” della gamma, costa la bellezza di 2450 euro. Non offre però la vista panoramica della Premier Room, che arriva a costarne 2650.

Ci sono, poi, molte altre stanze di categoria superiore, i cui prezzi medi per una notte variano dai 2850 euro della Grand Premier Room ai 20.000 della Katara Suite. Non sappiamo per quale tipologia di camera abbia optato la Marandel, ma se anche avesse scelto quella base sarebbe evidente quanto le piaccia la vita da diva.

Solo il meglio, insomma, per la splendida Lola, per la quale Alcaraz avrebbe addirittura cambiato i suoi progetti post-Wimbledon e fatto rotta su Nizza solo per poterla incontrare di persona.