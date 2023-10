Slovenia-Finlandia è un match valida per la settima giornata del gruppo H di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca sabato alle 18:00: pronostici.

Promette fuochi d’artificio il gruppo H, quello che in teoria doveva essere di proprietà della Danimarca. Ma i favoritissimi danesi di punti per strada ne hanno perso parecchi ed ora sono costretti a condividere il primo posto con la Slovenia, che in sei partite ha conquistato lo stesso numero di punti (13) di Eriksen e compagni.

Le prime della classe, tuttavia, non possono dormire sonni tranquilli: alle loro spalle ci sono Finlandia e Kazakistan pronte ad approfittare di un loro eventuale passo falso. La distanza è sorprendentemente minima: quattro squadre sono racchiuse in appena un punto, quando mancano soltanto 4 gare da giocare. La Slovenia al momento è dunque padrona del proprio destino, anche se deve affrontare ancora Finlandia, Irlanda del Nord, Danimarca e Kazakistan. In ogni caso, la selezione guidata da Matjaz Kek può vedere il bicchiere mezzo pieno: questa rappresentativa veniva da un lungo periodo di anonimato, in cui raramente era stata in corsa per la qualificazione ad una rassegna importante come l’Europeo (l’ultima partecipazione della Slovenia risale all’edizione 2000).

E se oggi può di nuovo sognare di partecipare alla principale manifestazione continentale è merito di un allenatore che sa sfruttare il talento che ha a disposizione.

Il calcio sloveno, infatti, dopo anni di magra ha “sfornato” prospetti molto interessanti come Benjamin Sesko, talentino di proprietà del Lipsia. Il grande protagonista di queste qualificazioni però è l’esperto attaccante del Panathinaikos Andraz Sporar, autore di tre dei 13 gol segnati finora dagli uomini di Kek (miglior attacco del girone). Per la Slovenia sarà fondamentale evitare la sconfitta con la Finlandia, un vero e proprio scontro diretto. Stanno facendo bene anche i finnici di Markku Kanerva: ad esclusione delle due sconfitte con la Danimarca, hanno sempre vinto. Sì, pure contro gli sloveni, battuti 2-0 lo scorso giugno: uno dei due gol porta la firma dell’attaccante del Venezia Joel Pohjanpalo.

Come vedere Slovenia-Finlandia in diretta tv e in streaming

Slovenia-Finlandia è in programma sabato alle 18:00 e si giocherà allo Stadion Stozice di Lubiana, in Slovenia. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma on demand di Sky.

Il pronostico

Ci sono i presupposti per assistere ad un match godibile, tra due selezioni che sono in piena corsa per la qualificazione e che non rinunciano ad attaccare. Stavolta la Slovenia, sfruttando il fattore casalingo – finora non ha mai perso davanti ai propri tifosi – dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta in una gara in cui entrambe andranno verosimilmente a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Slovenia-Finlandia

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Brekalo, Bijol, Janza; Stojanovic, Cerin, Lovric, Mlakar; Sporar, Sesko.

FINLANDIA (5-3-2): Hradecky; Alho, Hoskonen, Ivanov, Jensen, Uronen; Kairinen, Schuller, Kamara; Pohjanpalo, Pukki.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1