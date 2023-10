Danimarca-Kazakistan, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Danimarca-Kazakistan è un match valido per la settima giornata del gruppo H di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca sabato alle 20:45: pronostici.

Restano da giocare ancora quattro partite ma per la Danimarca, ottenere un pass per Euro 2024, non sarà affatto un gioco da ragazzi. La selezione guidata da Kasper Hjulmand, rimasto in carica nonostante il Mondiale deludente, dopo sei gare deve spartirsi il primo posto con la sorprendente Slovenia, a quota 13 come i danesi. Dietro però è bagarre: ad un solo punto di distanza (12) ci sono Finlandia e Kazakistan.

Un equilibrio difficilmente pronosticabile al momento del sorteggio, visto che la Danimarca sembrava avesse la qualificazione già in tasca. Eriksen e compagni stanno pagando l’assurda sconfitta patita lo scorso marzo in terra kazaka, quando dilapidarono un doppio vantaggio facendosi ribaltare inspiegabilmente nell’ultima mezz’ora di gioco e tornando a casa addirittura a mani vuote (3-2). L’altro passo falso è stato quello in Slovenia, dove la Danimarca non è andata oltre un pareggio (1-1). Hjulmand e i suoi uomini sono sempre i grandi favoriti per il primo posto ma sarà fondamentale non sbagliare le prossime due partite contro Kazakistan e San Marino, “approfittando” anche dello scontro diretto tra Slovenia e Finlandia, che si toglieranno punti a vicenda.

Danimarca che, dopo il capitombolo di Astana, ha inanellato quattro risultati positivi: si è aggiudicata le ultime due sfide contro San Marino (4-0) e Finlandia (0-1), senza subire gol.

Sta ben figurando anche il Kazakistan, la cui vittoria ottenuta ai danni della Danimarca non è stata un caso isolato. La selezione di Magomed Adiev ha battuto per ben due volte l’Irlanda del Nord e travolto, come da pronostico, i sammarinesi. Non è andata bene invece contro Slovenia e Finlandia: entrambe si sono imposte di misura all’Astana Arena. Il Kazakistan, ad ogni modo, è certo di disputare quantomeno gli spareggi in quanto vincitore del proprio girone di Lega C in Nations League. Hjulmand potrà schierare la miglior formazione possibile, forte di un Hojlund che sta iniziando a segnare con continuità con la maglia del Manchester United. Dal canto suo, Adiev punterà sul centrocampista Tagybergen, a segno già due volte nelle qualificazioni (ha già castigato la Danimarca).

Come vedere Danimarca-Kazakistan in diretta tv e in streaming

Danimarca-Kazakistan è in programma sabato alle 20:45 e si giocherà al Parken Stadion di Copenaghen, in Danimarca. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma on demand di Sky.

Il pronostico

La Danimarca stavolta non dovrebbe commettere passi falsi: la selezione scandinava è nettamente favorita in una gara in cui i gol con ogni probabilità non mancheranno.

Le probabili formazioni di Danimarca-Kazakistan

DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Kristensen, Christensen, Andersen, Maehle; Norgaard, Hojbjerg; Skov, Eriksen, Lindstrom; Hojlund.

KAZAKISTAN (3-4-2-1): Shatskiy; Bystrov, Alip, Marochkin; Tapalov, Tagybergen, Beysebekov, Dosmagambetov; Zaynutdinov, Orazov; Samorodov.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1